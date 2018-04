Obligado, Isssteesin a devolver $947 millones - Periódico Noroeste

AUDITORÍA DE LA ASE

Obligado, Isssteesin a devolver $947 millones

Emma Karina Millán Bueno, Presidenta de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado, informa que desde 2012 a 2016 se observaron en la última auditoría 63 pliegos de observaciones y 158 promociones de responsabilidades administrativas

Antonio Olazábal

Emma Karina Millán Bueno, Presidenta de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado informó a integrantes del Movimiento Somos más que 53, que la Auditoría Superior del Estado en la última auditoría del 2012 al 2016 al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa, presentó 63 pliegos de observaciones, 158 promociones de responsabilidades administrativas y un comprobable de recuperación de 947 millones de pesos.

Esto quiere decir que no se sabe dónde están esos 947 millones de pesos y que el Isssteesin debe devolverlos a las arcas del Estado.

"Lo único que te puedo adelantar un poquito más es que son 63 pliegos de observaciones y 158 promociones de responsabilidades administrativas, y comprobable de recuperación por un importe de 947 millones de pesos", notificó Millán Bueno a integrantes del movimiento.

"Encontraron varias cuestiones, cuestiones de inventarios, de documentos, de la cuestión de vivienda, de las aportaciones, y te digo que es bueno porque también a la misma institución la fortalecen en el sentido de que tiene que hacer limpia de muchos procedimientos que no se hacen y se tienen que hacer", detalló.

Añadió que de resultar alguien responsable de estas faltas, nadie será intocable, ya que desde la Comisión de Fiscalización se busca el combate a la corrupción.

"No vamos a permitir que nadie sea intocable, y el compromiso desde que yo entré y se los dije, es con la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción", aseveró.

Diego Angulo Camacho, integrante del movimiento Somos más que 53 acusó que pese a que la auditoría al Isssteesin finalizó hace semanas, aún no les entregan los resultados a ellos, los promoventes de la auditoría al instituto.

"Una preocupación respecto a que entregaran o que dieran, nos dieran la auditoría que le hicieron a Isssteesin, resulta ilógico que somos los promoventes, que no tengamos la auditoría en sí, es decir, ya tienen más de dos semanas con ella, y nosotros los promoventes no tenemos acceso", criticó.

La excusa que les dan a los legisladores a los maestros es que al dejar varios diputados su curul en el Congreso del Estado, no contaban con los integrantes suficientes en la Comisión de Fiscalización para abordar el tema de la auditoría al Isssteesin.

"Ellos dicen que es un problema del propio Congreso, que la mayoría de los integrantes de la Comisión de Fiscalización renunciaron y que no hay integrantes, solamente tres, y que una vez que se definan quiénes van a integrar la Comisión de Fiscalización se van a reunir ellos si no las dan o no, o si nos dan un resumen", mencionó.