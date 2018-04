'Ocultan' 123 mil mdp para subsidios: Vigilantes Ciudadanos - Periódico Noroeste

'Ocultan' 123 mil mdp para subsidios: Vigilantes Ciudadanos

Revelan que los recursos han sido aprobados en el Presupuesto de Egresos durante los últimos tres años, y no se sabe en qué han sido utilizados

Carlos Bojórquez

LOS MOCHIS._ La asociación civil Vigilantes Ciudadanos por la Transparencia reveló que durante los últimos tres años se han aprobado recursos por 123 mil millones de pesos para subsidios a las tarifas eléctricas, contemplados en el Presupuesto de Egresos federal, pero no se sabe en qué fueron utilizados.

Guillermo Padilla Montiel informó que para el 2016 se aprobaron 30 mil millones de pesos, para el 2017 fueron 43 mil 114 millones, y para este año son 50 mil 179 millones.

"Hacemos la aclaración, que estos rubros están en el Anexo 21 del Ramo 23, y nunca habían aparecido, hasta el 2016, cuando se aprobó la Reforma Energética", mencionó.

Sin embargo, la Secretaría de Hacienda le deduce anualmente 340 millones de pesos al Gobierno de Sinaloa, de sus participaciones federales, para ser aplicados en la tarifa de verano.

"Hay un subsidio estatal para que el medio rural y el sur del estado, que tienen la tarifa 1E, paguen con tarifa 1F", explicó.

Padilla Montiel exigió a los diputados sinaloenses que expliquen el destino de esos 123 mil millones de pesos, y en específico se dirigió a David López, quien es integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

"Señor Diputado, David López, tenga la suficiente inteligencia y capacidad para informarnos, porque tenemos derecho a ello, en qué se están gastando estos recursos. No queremos rollos, queremos realidades", pidió.

El luchador social apuntó que la tarifa de verano en Sinaloa sigue siendo insuficiente, pues además de que aún es 'cara', sólo dura 120 días, por lo que hizo un llamado al Gobernador Quirino Ordaz para que gestione una mejor tarifa.

"Depende del Gobernador, aquí le estamos dando la información, ya que él no pueda, no quiera o no tenga la capacidad para hacerlo, esa es otra historia", señaló.