Ojalá me ganara un Ariel: Michel Franco - Periódico Noroeste

Ojalá me ganara un Ariel: Michel Franco

El director mexicano explica las razones por las cuales su trabajo no es tomado en cuenta en los premios de la academia mexicana

Noroeste / Redacción

A un par de semanas de que se lleve a cabo la entrega del Premio Ariel, Michel Franco, director de cintas que conquistaron Cannes como Después de Lucía, lamentó que su trabajo no sea tomado en cuenta por la academia mexicana de cine que entrega este reconocimiento.

"Ojalá me ganara un Ariel un día, me provoca mucha ilusión. Lo que suceda con Las hijas de Abril lo tomo de manera personal, qué bueno que nominaron a tres actores, pero yo me pregunto ¿se dirigieron solos?, ¿quién escribió lo que actuaron?", dijo Michel Franco a su paso por la alfombra roja de los Premios Platino, de acuerdo a vanguardia.com.

"Se me hace raro tener cuatro películas en Cannes y no digas ganar un Ariel, al menos tener una nominación. Yo digo que discriminan mi trabajo, pareciera que les caigo mal a este grupo de amigos que dominan la Academia y no me refiero a Ernesto Contreras, porque con él me llevo muy bien desde hace años".

Aunque Franco comentó que desconoce el equipo completo que conforma al comité de la Academia, siente que no forma parte del grupo.

"Más que ganar un Ariel me gustaría sentir que estoy en paz con mis colegas y que soy parte de la comunidad, pero parece lo contrario", añadió.

"Al final la Academia es la que queda en ridículo porque ignoran el trabajo de directores que están haciendo muchísima taquilla y el de directores que también estamos yendo a festivales y yo cumplo con las dos cosas".

Y lo que me da más pesar es que aunque Tempestad era un buen documental, no iba alcanzar una nominación por muy bueno que sea y no mandaron La región salvaje, Las hijas de abril o Sueño en otro idioma".

En su momento, Después de Lucía fue nominada en la categoría de Mejor Guión, pero Franco no tuvo la suerte de ganar.

"Creo que ellos son los que minimizan y hacen de menos su academia", dijo Franco, quien recién concluyó el rodaje de La caja, donde fue productor de Lorenzo Vigas.