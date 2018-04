Optan jóvenes por delinquir, a falta de oportunidades laborales - Periódico Noroeste

JORNADA INFANTIL Y JUVENIL

Optan jóvenes por delinquir, a falta de oportunidades laborales

Ileana Castro Miranda, directora de Save the Children, participa en la jornada de participación de niños y niñas sobre los problemas que aquejan a la comunidad infantil

Antonio Olazábal

Ileana Castro Miranda, directora de Save the Children, durante su participación.

La falta de oportunidades laborales hace que muchos jóvenes dejen la escuela, orillándolos así a realizar actividades delictivas, compartió Ileana Castro Miranda, Directora de Save the Children.

En la jornada de participación de niños y niñas sobre los problemas que aquejan a la comunidad infantil celebrada en la explanada del Ayuntamiento de Culiacán, Castro Miranda sostuvo que los 6 mil jóvenes que pertenecen a Save the Children necesitan un empleo para poder pagar sus estudios.

Añadió que al no encontrar un trabajo que pueda pagar sus necesidades, tanto escolares como en su vida cotidiana, optan por actividades ilícitas para poder salir adelante.

"Al no contar con las oportunidades de acceder a un empleo, un espacio donde puedan desenvolver sus talentos como jóvenes, en sus espacios, y al no contar con eso, dicen los propios chicos y las chicas pues que están mayormente vulnerables a tomar otras decisiones que no son las correctas, dicho por ellos mismos", explicó.

"Encuentran desafortunadamente como una respuesta fácil y rápida a una necesidad que se ha venido recrudeciendo durante años en su seno familiar... los temas económicos aquí en Culiacán son el principal factor para que los chicos estén involucrados a algunos actos delictivos", detalló.

Dijo también que actualmente los jóvenes se sienten señalados, ya que normalmente en hechos de alto impacto, los principales actores son menores de edad y jóvenes menores de 30 años.

"La falta de oportunidades para tener un empleo digno, un empleo decente, porque salvo en lo que los chicos, los adolescentes se sienten realmente muy señalados por la sociedad en general que sienten que están totalmente etiquetados, porque toman las decisiones que no son las más acertadas, ellos dicen que no tienen oportunidades y eso es un problema serio", manifestó.

"Desvían su atención que no son las correctas a situaciones que no estamos tampoco socialmente de acuerdo con ellas, no es una justificación, sin embargo los orillan también a lo que es la salida fácil", mencionó.

La directora mencionó que en Culiacán las colonias donde se ven a jóvenes con más problemáticas son Loma de Rodriguera, 6 de Enero, Progreso, Renato Vega, Las Coloradas y Los Huizaches.

María Lizeth Ochoa González, niña apoyada por Save the Children, mencionó que ella ha sido testigo de jóvenes que dejan sus estudios por falta de oportunidades laborales.

"Sí, incluyendo familia y amigos muy cercanos y la verdad es algo muy muy triste, porque yo como joven lo estoy viviendo y no puedo apoyarlos... optan muchas veces por caminos ilícitos que ponen en riesgo su integridad, hemos escuchado muchas veces que el camino fácil, que para mí ni siquiera debería ser un camino", lamentó.