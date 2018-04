Padecen sed comunidades del municipio de Sinaloa - Periódico Noroeste

ESTIAJE

Padecen sed comunidades del municipio de Sinaloa

Aunque el Alcalde Radamés Véliz Quiñónez no da a conocer cifra de afectados, dice que el problema es en las sindicaturas de Ocoroni, San José de Gracia y Bacubirito

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ Los problemas de sequía ya se están empezando a reflejar en el municipio de Sinaloa, tanto en la población como en los hatos ganaderos, principalmente en las sindicaturas de Ocoroni, San José de las Delicias y Bacubirito, reconoció Radamés Véliz Quiñónez.

El Presidente Municipal manifestó que desde hace semanas han estado dotando con agua en pipas algunas comunidades donde los mantos freáticos se están secando, además de que la CEAPAS les mandará otras tres unidades para atacar de mejor manera este problema.

“Ya tenemos tres sindicaturas con problemas serios que son las de Ocoroni, San José de las Delicias y Bacubirito”, indicó, “ya estuve el domingo en Sinaloa Bernardino (Antelo Esper), de CEAPAS, viendo eso, mañana tentativamente nos llegan tres pipas para sumarse a las que tenemos en el Ayuntamiento y tratar este problema”.

El Presidente Municipal aclaró que no son muchas las comunidades que tienen el problema de escasez de agua en estos momentos, pero día a día se siguen sumando.

“Algunas tienen problemas medios, otras más agudo. Por el problema de la falta de lluvia los mantos freáticos bajaron y no alcanzan para el pueblo, ojalá tengamos lluvias copiosas, pero los pronósticos que hemos escuchado no son favorables hasta ahorita”, aseveró.

Véliz Quiñónez explicó que en algunas comunidades los mantos freáticos suben por las mañanas y tienen agua durante algunas horas, hasta que estos empiezan a bajar, por lo que para atender la necesidad del vital líquido están llevando en pipas.

Los problemas de escasez de agua no solo están pegando en el consumo humano, sino también en el sector ganadero, reconoció el Alcalde sinaloíta.

“Mientras no nos llueva el problema va a seguir y si no hay para consumo humano, se batalla más para el ganado, ya hay muerte de ganado, no en gran escala, pero ya comienza a haber”, dijo.

Por eso es que la Asociación Ganadera Local está solicitando apoyos a la Unión Ganadera Regional, porque también está empezando a escasear el alimento para los hatos.