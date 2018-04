SEMANA DE LA MOTO MAZATLÁN 2018

Para Flor Lizeth es "su primera vez...", y se gana una Harley Davison

Flor Lizeth es la afortunada biker que se lleva el 'premio mayor' en la Semana de la Moto Mazatlán 2018

Félix Rodríguez

MAZATLÁN._ No se la creía, es más, hasta su nombre se le olvidó. La noche del sábado, durante la ceremonia de clausura de la edición número 23 de la Legendaria Semana de la Moto Mazatlán 2018, gritaron el nombre de Flor Lizeth Hipólito Jacinto como la ganadora de una motocicleta Harley Davison Street 70 cc.

Y aunque Flor Lizeth escuchaba su nombre, era como que no le hablaban a ella.

"No, no me la creía, y pues sí me quedé sin palabras, se me olvidó hasta el nombre...", comenta con sus ojos semi hinchados luego de haber llorado de la alegría.

"Llegamos al evento y escuchamos el nombre, la verdad no me la creía, y cuando dijeron que estaban corroborando el número y luego vi mi celular y vi la llamada, y dije '¡no, pues me la gané!'", agrega aún emocionada.

Ella es una novel biker. Apenas el año pasado Flor Lizeth y su esposo se lanzaron a la aventura del mundo de las motocicletas, luego de que un amigo de ellos les vendió una. Incluso él los acompañó a su primera Semana de la Moto Mazatlán.

Pertenecientes al club de motociclistas Sankt Pauli, dice que ella y su esposo han salido a pasear en las afueras de la Ciudad de México. "Pero la distancia más lejos, es aquí a Mazatlán".

La pareja llegó al puerto el pasado jueves, acompañada de otras dos parejas.

"Me parece muy bonito el puerto, esperemos que podamos regresar el próximo", dice. "Pero por otra moto", grita uno de sus acompañantes.