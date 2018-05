Para quitar el estigma de la salud mental - Noroeste

Fiesta atlética

Para quitar el estigma de la salud mental

Karen Jonsson Gavica, de Fundación Mapa, explica el objetivo de la tercera edición de su Carrera por la Vida que se realizará mañana

Luis Ángel Gómez

MAZATLÁN._ En el vaivén apresurado de la vida actual, las personas pasan de largo y no se detienen a apreciar las cosas que la vida ofrece por estar sumergidos en sus preocupaciones cotidianas.

En Mazatlan, sus habitantes han hecho propios lo versos de su corrido de que “hasta un pobre se siente millonario y la vida se pasa sin llorar”, que es una forma de evasión de la realidad.

“A veces, más bien la vida se nos pasa sin pensar en nosotros y lo que pasa con la gente, aquí también en Mazatlán y en todos los lugares, es estar evadiendo lo que sentimos y lo que realmente vivimos”, señala Karen Jonsson Gavica, presidenta de Fundación Mapa Mazatlán.

“ A veces evadimos el sentir, el tocar heridas, el dolor; es más fácil, a veces, tocar el enojo, pero todas esas cosas salen porque tenemos muchas guardadas y no nos enfocamos a tocar fibras ni dolores”.

Esos dolores, Karen dice que abarcan tanto los físicos como los del alma, que pueden llegar a ser causa de estrés, depresión y poner fuera de balance la mente, y eso es el objetivo de la carrera que organiza la fundación.

“Lo que queremos es celebrar la vida, que estamos vivos, que tenemos salud, vivir el hoy, disfrutarlo y, como quien dice, es una carrera, pero también una convivencia y una celebración”, plantea.

“Otro de los objetivos es hablar de lo que es la salud mental porque realmente no se habla, no se toca en medios y en ningún lado, por eso viene el estigma y el no buscar ayuda porque es un tabú”.

Salud mental: amor propio

Karen considera que una verdadera salud mental empieza con el cuidado propio de la persona, quererse ella misma para poder extender ese amor a los demás.

“El estar saludable en ese aspecto es cuidarte, el verte y quererte primero a ti mismo porque no podemos dar lo que no tenemos. Primero tenemos que empezar por uno”, subraya.

Este autocuidado engloba la alimentación, el deporte e ir a terapia para ver qué pasa en el interior propio, pues a veces, las personas ignoran lo que andan cargando sobre sus hombros.

“Es ir a terapia es como ir al dentista cuando te duele la muela, es tomarse en cuenta y escuchar el cuerpo. Ahorita hay un poco más de cultura y ya se están tomando en cuenta más nuestras emociones”, considera.

“Pero sí tiene todavía mucho estigman, sobre todo que dicen que es psicológico y, para le gente, es como decir que lo estás inventando, pero no creo que, en lo psicológico, alguien quiera estar mal no más porque sí”.

¿Por qué una carrera para esta causa?

“Para mí, son varios motivos, el principal es que se escuche quiénes somos, por qué lo hacemos, hablando que la salud mental es algo normal, habitual, es algo físico”,

“Hacer una carrera es como un convivio y otra de las maneras es para los fondos en ayudarnos a ayudar a las personas que menos pueden y también para el mantenimiento de la fundación”.

En sus casi cuatro años de actividades en Mazatlán, aproximadamente más de mil personas han pasado por los diferentes programas que las fundación implemente dentro de su misión, algunas que no tienen para costear un tratamiento.

“Creo que en la gente que no es de bajos recursos, hemos tratado de posicionarnos, pues como fundación no podemos dejar de ver a gente de la sociedad o de cualquier nivel”, explica.

“La verdad, tenemos especialistas de primera calidad, ¿y qué queremos hacer? Que venga gente de todos los niveles y sí tiene, que bueno, y si no, pues también”.

Fundación Mapa proporciona conferencias cada jueves sobre diversos temas, encaminados a promover la salud mental; grupos para familiares de personas con depresión cada sábado, además de capacitación para el personal de empresas para mejorar su ambiente.

La carrera es su actividad recaudatoria anual en la que toda la comunidad, desde niños y adultos mayores, puede participar para aportar a la causa de la que nadie está exento, y espera romper récord este año.

“El año pasado fueron 300 participantes y esperamos que en esta carrera sean más. Es carrera incluyente, viene gente con síndrome de Down, hasta sin pierna, en sillas de ruedas”, exhorta.

“Aquí es bienvenido todo mundo porque lo que queremos es que vengan y celebren que estamos vivos, conozcan que somos un centro integral y pueden venir a todas las actividades, a las pláticas y no solo a terapia”.

FRASE

“A mí me inculcaron que el ayudar ayuda y es como cerrar un círculo, pues en el dar recibes tanto bendiciones como prosperidad y la gente no lo ve porque cuida tanto, que se va y no lo disfrutó”.

Karen Jonsson Gavica

Presidenta de Fundación Mapa

CARRERA

Fecha: Mañana domingo 6 de mayo

Horario: 7:00 horas

Lugar: Venustiano Carranza 80 subiendo la aduana vieja

Inscripción: Corredor general, 200 pesos; corredor con causa, 500

Informes: Al 910 3583