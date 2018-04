Pasean Pucheta y ‘La Gilbertona’ por el malecón - Periódico Noroeste

RECORRIDO

Pasean Pucheta y ‘La Gilbertona’ por el malecón

El ex Alcalde porteño presume a bordo de una pulmonía, las obras que le cambiaron el rostro al paseo costero

Fernanda Magallanes

MAZATLÁN._ Con un malecón recién remodelado, el ex Alcalde Fernando Pucheta Sánchez hizo una transmisión en vivo a través de su cuenta de Facebook, a bordo de una tradicional pulmonía, acompañado de “La Gilbertona”, a quien pudo presumirle la obra que le cambió el rostro al paseo costero.

Pucheta Sánchez aprovechó el recorrido y le presumió a esta figura de las redes sociales el cambio que se le dio a Mazatlán y las obras que se hicieron durante su gestión como Presidente Municipal.

“Estoy muy contento, porque hoy me visita mi amigo Gilberto, ‘La Gilbertona’ como lo conocen muchos aquí a Mazatlán, me habló, llegó y está reconociendo lo bonito que es Mazatlán”, declaró.

Durante el paseo, que duró poco más de 20 minutos, hablaron acerca de como lucía el malecón, la nueva forma, la vista hacia la playa y los monigotes de carnaval que aún siguen sobre este.

“Muy precioso, yo sé que viene mucha gente de más allá de Estados Unidos y ahora más porque arreglaron el malecón, está precioso. No hay otro como Mazatlán, muy famoso”, dijo “La Gilbertona”.

El candidato por la coalición “Todos por México” no perdió oportunidad y también hizo referencia a Olas Altas, una de las zonas recién remodeladas, en la que presumió el logro de convertirlo en zona peatonal.

Esta iniciativa de convertirlo en zona peatonal la realizó bajo su gestión como Alcalde y hasta el momento ha permanecido.

“Este es el paseo de Olas Altas, también se arregló y todos los fines de semana ya es peatonal, jueves, viernes, sábado y domingo se cierra y ya la gente viene y camina”, agregó Pucheta.

Las campañas electorales para alcaldes iniciarán en mayo, sin embargo, Pucheta Sánchez de manera extraoficial transmite en vivo toda actividad que realiza durante el día.

Fernando Pucheta Sánchez

Ex Alcalde de Mazatlán