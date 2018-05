Pável Arámbula cautiva con Thalía, Marisela y Gloria Trevi en Culiacán - Noroeste

Entretenimiento

Pável Arámbula cautiva con Thalía, Marisela y Gloria Trevi en Culiacán

El transformista culiacanense comparte velada con José Luis Zagar y Óscar Burgos en la Lluvia de estrellas

Claudia Peralta

Pável Arámbula cautivó con las transformaciones de Thalía, Gloria Trevi, Amanda Miguel y Marisela durante el evento Lluvia de Estrellas la noche del sábado.

Ante un público que llenó Figlostase, el culiacanense mostró un show renovado acompañado de su banda, para más tarde ceder el espacio a José Luis Zagar y Óscar Burgos.

La primera transformación que ofreció el ganador de Parodiando fue la de Thalía, con los éxitos Desde esa noche, Que será, Equivocada, No me enseñaste, A quien le importa, No me enseñaste y Amor a la mexicana.

En medio de la euforia tocó el turno a Gloria Trevi, más tarde a Amanda Miguel y finalmente cerró con Marisela.

El sinaloense como Amanda Miguel.