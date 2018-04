Peña Nieto es ‘transformador’ asegura: Meade - Periódico Noroeste

Elecciones 2018

El ex Secretario de Hacienda y Crédito Público aseguró que ‘no hay partidos corruptos, hay políticos corruptos’

MÉXICO (Sinembargo.mx)._ Ante empresarios de la American Chamber, el candidato a la Presidencia por la coalición Todos por México, que lidera el Partido Revolucionario Institucional, José Antonio Meade Kuribreña, aseguró que en su administración, si es que es elegido el 1 de julio, no habrá cabida para los funcionarios corruptos.

Durante su participación en la 101 Asamblea General de Socios de la American Chamber en la Ciudad de México, el ex Secretario de Hacienda y Crédito Público aseguró que “no hay partidos corruptos, hay políticos corruptos”, y además México necesita que esos malos políticos estén en la cárcel.

En ese contexto, Meade defendió su 7de7 y dijo que quien aspira a liderar al país debe tener una historia de vida honorable.

“Soy el único en la boleta que tiene congruencia entre lo que he ganado y lo que tengo. [...] Lo menos a lo que debemos aspirar los que competimos por la Presidencia es comprobar quienes somos y qué tenemos”.

Meade Kuribreña aseguró que va a hacer un “Presidente sin fuero, y un Presidente que no va a estar por arriba de la Ley”, luego de que empresarios de la Amcham lo cuestionaron sobre “¿cómo pretende quitarse la losa de ese partido [PRI]?”.

Para eso, explicó, hay que fortalecer la independencia del Ministerio Público, para que todos se sometan a la Ley.

Sobre Enrique Peña Nieto, dijo que ha sido un “Presidente transformador”.

“Él puso las bases para un cambio, y hay que reconocer que este proceso de transformación le da hoy a los mexicanos un horizonte que no se tenía hace seis años, afirmó ante los empresarios mayoritariamente estadounidenses”.

El discurso del ex Secretario del Gabinete de Enrique Peña Nieto tuvo cuatro temas delimitados por los organizadores: “Seguridad y Estado de Derecho”, “Relaciones entre México y Estados Unidos”, “Competitividad” y “Agenda Energética”.

Sobre el tema”Seguridad y Estado de Derecho”, señaló que en México hemos sido poco eficaces en la judicialización de la violencia por lo que se requiere un Código Único, dijo José Antonio Meade .

Por ello, al hablar sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y su actual renegociación, Meade Kuribreña dijo que hay optimismo para modernizarlo, porque el comercio ha evolucionado más allá de lo que se preveía en 1994.

Y porque los empresarios, “ustedes”, les dijo, han venido ampliando el proceso de integración de una relación comercial muy importante.

Frente a la certidumbre qué le toca hacer en México, preguntó, y él mismo respondió que al país le toca hacer trabajo interno para hacer que México ganara independencia en infraestructura e instituciones.

La relación bilateral con Estados Unidos es tan extensa que las definiciones incluso se toman, todos los días, entre privados.

El candidato de los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza defendió el crecimiento mexicano sostenido en todos los trimestres desde hace una década, y para profundizar ese crecimiento hay que dar certeza a la inversión.

Además, para dar competitividad, dijo, hemos planteado en un país de preparatoria que garantice a México el acceso a la educación superior y a los sectores de alta productividad.

En competitividad, dijo que hay una premisa que es la confianza que descansa en el buen manejo de la economía, pero “no es suficiente por sí mismo. Hay que buscar cuál es la brecha de competitividad”.

Sigue creyendo, añadió, que “la apertura a la inversión nos ayudó a enfrentar la crisis actual”.

Sobre la Reforma Energética, Meade Kuribreña dijo que el valor de ésta se ve hoy, ante precios bajos, y cómo la Reforma le permitió a Petróleos Mexicanos modernizarse.

Aquí la apuesta es clara: un modelo que le apuesta a la apertura, a la inversión, y otro que plantea regresar el control sl Estado y dar amnistía a los criminales.

“Cuando se empezó a buscar que la reforma se hiciera, porque había claridad. […] Un esquema donde nuestro sector energético no pudiera contratar, no pudiera traer capital, no pudiera asociarse con otros para su desarrollo pues si no permitía que se convirtiera en una plataforma de crecimiento.

“Hay dos modelos en juego: un modelo que le apuesta a la apertura, al estado de derecho, a la participación cada vez más amplia, del sector nacional y extranjero, a movilizar recursos domésticos para desarrollar cada vez más sectores y hacerlo con una visión clara de seguridad. Y un modelo que plantea regresar le el control al Estado, cerrar esos espacios de libertad, cancelar la oportunidad de que el desarrollo lo construyamos en equipo, y central la estrategia de seguridad en una amnistía”.

Pide Peña revisar colaboración con EU

Este lunes, reunido con su gabinete, Peña Nieto pidió que cada Secretaría o dirección de organismos descentralizados del Gobierno revisen los convenios que tienen con Estados Unidos, para evaluar el estatus, los beneficios y las consecuencias de la relación con la Administración de Trump.

“Instruyo para que cada dependencia de la Administración Pública Federal practique junto con la Cancillería una evaluación de los mecanismos de cooperación que cada entidad tenga vigentes con el Gobierno Federal de los Estados Unidos de América”, informó la Presidencia de la República.

El pasado jueves, el Presidente Enrique Peña Nieto le dijo a su homólogo que si está “frustrado” por cuestiones internas, entonces dirija sus acciones hacia los estadounidenses, no contra los mexicanos, además de que advirtió que su Gobierno está dispuesto a negociar siempre y cuando exista respeto mutuo, ya que México “no tiene miedo a dialogar, pero como buenos vecinos”.