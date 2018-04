Peña Nieto responde mensaje de Trump: podemos tener diferencias, pero el futbol nos une - Periódico Noroeste

Ciudad de México, 26 de abril (SinEmbargo).-Enrique Peña Nieto, Presidente de México, contestó en Twitter a su homólogo estadounidense, después de que Donald Trump publicara un mensaje sobre la candidatura conjunta para el Mundial de 2026: “Sería una lástima que los países que siempre apoyamos fueran a cabildear en contra de la candidatura estadounidense”, dije el empresario.

“Podemos tener diferencias pero el fútbol nos une. Juntos apoyamos la candidatura de México, Canadá y EUA como sede de la Copa Mundial 2026. @realDonaldTrump @JustinTrudeau.”, fue la respuesta del mandatario mexicano.

Los mandatarios tuvieron un desencuentro recientemente, después de que Trump anunciara el envío de la Guardia Nacional para resguardar la frontera, Peña nieto respondió con un video mensaje que inicialmente se publicó en redes sociales y luego fue transmitido en cadena nacional.

“Presidente Trump: si usted quiere llegar a acuerdos con México, estamos listos. Como lo hemos demostrado hasta ahora, siempre dispuestos a dialogar con seriedad, de buena fe y con espíritu constructivo”, dijo el ejecutivo mexicano ante al anuncio de militarizar la frontera norte.

La candidatura conjunta para el Mundial de 2026 fue anunciada en abril de 2017, en su momento los tres países ofrecieron respaldo total al proyecto.

The U.S. has put together a STRONG bid w/ Canada & Mexico for the 2026 World Cup. It would be a shame if countries that we always support were to lobby against the U.S. bid. Why should we be supporting these countries when they don’t support us (including at the United Nations)?