Periodista sufre acoso sexual de un fanático de Chivas en plena transmisión en vivo - Periódico Noroeste

FUTBOL

Periodista sufre acoso sexual de un fanático de Chivas en plena transmisión en vivo

Al percatarse, María Fernanda Mora se dio vuelta y golpeó a un sujeto con el micrófono

Sinembargo.MX

GUADALAJARA._ Un hecho repudiable ocurrió en los alrededores de La Minerva de Guadalajara, durante los festejos de la Chivas, flamantes campeones de la Liga de Campeones de la Concacaf.

La periodista de Fox Sports, María Fernanda Mora cubrió la celebración y fue víctima de acoso sexual por parte de los aficionados.

Las imágenes se transmitieron en vivo para todo México y se pudo ver el momento en que uno de los aficionados se acercó hacia la cronista deliberadamente. Al percatarse, la mujer se dio vuelta y lo golpeó con el micrófono.

INACEPTABLE!! TERRIBLE!! 😬 "Aficionados de las Chivas" agredieron en vivo a la reportera María Fernanda Mora de Fox Sports. 📹 @germargom pic.twitter.com/2foxWAAiXM — Fútbol al Momento (@2Futbolmomento) 26 de abril de 2018

Minutos después de lo ocurrido, Mora hizo un descargo en su cuenta oficial de Twitter, al parecer, después de un comentario de un usuario que terminó borrando: “Te cuento lo que me pasó, para que no andes diciendo estupideces. Me manosearon varias veces mientras estaba a cuadro. Varias! Gracias por tu opinión no pedida”.

Te cuento lo que me pasó, para que no andes diciendo estupideces. Me manosearon varias veces mientras estaba a cuadro. Varias! Gracias por tu opinió no pedida. https://t.co/VUOY9f5C4h — Maria Fernanda Mora (@marifermora90) 26 de abril de 2018

María Fernanda Mora agradeció los mensajes de apoyo recibidas por parte de sus seguidores luego del incidente y pidió no generalizar a toda la afición del Guadalajara por culpa de una sola persona.

Agradezco cada mensaje, cada tweet, y cada llamada de todos aquellos que han mostrado su apoyo y solidaridad. Abordaré el tema con la cabeza más fría y tras algunas horas de sueño. Pero -en verdad- el apoyo ha sido sumamente reconfortante — Maria Fernanda Mora (@marifermora90) 26 de abril de 2018

El conductor del programa José Pablo Coello, condenó la situación que vivió su colega y pidió que se tomen medidas, reprochando la actitud del fanático.