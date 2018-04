Pide AMLO cambiar estrategia de lucha contra crimen - Periódico Noroeste

Tras informe de PGR

Pide AMLO cambiar estrategia de lucha contra crimen

No deben disparar ‘a diestra y siniestra’, dice AMLO tras informe de PGR sobre matanza de familia

Sinembargo.MX

MÉXICO (Sinembargo.MX)._ Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial del Movimiento Regeneración Nacional, pidió a las fuerzas armadas que dejen de “ametrallar a diestra y siniestra”.

El mensaje del tabasqueño se envía un día después de que la Procuraduría General de la República confirmara que la familia que viajaba en un vehículo y que fue asesinada en un libramiento de Nuevo Laredo, Tamaulipas, sí quedó bajo fuego aéreo desde un helicóptero de la Secretaría de Marina.

“Creo que hay que cambiar esa estrategia, lo he venido señalando, no se resuelve nada con esas masacres, además pierden la vida inocentes, tienen que usarse la inteligencia, no la fuerza y dejar de ametrallar a diestra y siniestra”, señaló desde Irapuato, Guanajuato.

“Yo sé que a veces responden los soldados y marinos, porque a veces son atacados y se puede argumentar que es en defensa propia, pero hay que cambiar la estrategia, no seguir con el uso de la fuerza queriendo resolver el problema de la inseguridad y la violencia”, indicó.

Aunque los hechos hayan ocurrido de manera accidental, murieron inocentes, recalcó el tres veces candidato a la Presidencia de México.

Informe oficial omitió muertes

Tras el supuesto enfrentamiento que dejó una mujer, identificada como Nellely “N”, de 28 años, y sus dos hijas, de 3 y 5 años, sin vida, la Semar sólo informó que uno de sus integrantes había muerto y otros 13 habían resultado heridos.

Los hechos ocurrieron en Tamaulipas, uno de los estados más violentos de México y escenario de habituales choques entre las fuerzas de seguridad y el crimen organizado, y entre cárteles que se disputan la plaza.

Sara Analy Ruiz Martínez, hermana de la mujer asesinada, pidió a las autoridades hacerse responsables por la muerte de sus familiares.

La denunciante aseguró que marinos habían disparado desde el aire. Sin embargo, la Semar apuntó que tal acción no ocurrió.

Confirma la PGR

El viernes, y frente a la versión de las Fuerzas Armadas, Anselmo Apodaca Sánchez, titular de la Coordinación de Servicios Periciales de la Agencia de Investigación Criminal, confirmó que sí: los tiros vinieron del cielo.

De acuerdo con el representante de la PGR, marinos fueron agredidos por supuestos integrante del crimen organizado y respondieron.

En el enfrentamiento se utilizaron 3 mil casquillos, los cuales vinieron de las armas de delincuentes e integrantes de la Semar.

“Al momento del enfrentamiento, los vehículos (de los delincuentes) estuvieron estáticos por eso es que presentan diversas trayectorias. Al día de hoy, sabemos que (los marinos) fueron apoyados en ese lugar por un helicóptero de la Secretaría de Marina haciendo un viraje sobre la zona y de esta manera al ser agredidos realizan los disparos; por eso estamos seguros que, al inicio de la agresión, el vehículo de la familia va pasando de una dirección de oriente a poniente hasta el lugar donde fue encontrado”, indicó Apodaca.

La Marina, explicó Sánchez, asume la responsabilidad de los hechos.

“Por lo anterior, se llevarán a cabo todas las acciones correspondientes para proporcionar tanto la ayuda como la reparación integral a los afectados, en cumplimiento a lo establecido por la Ley General de Víctimas.

“Cabe hacer mención que, tanto la información dada a conocer inmediatamente en aras de trasparentar el actuar institucional, como la postura asumida previamente, derivaron de los datos con los que se contaba al momento en el desarrollo de las investigaciones; sin pretensión alguna de ocultar ni minimizar el dolor de los civiles afectados”, apuntó la Semar.

¿Y Nayarit?

La noche del jueves 8 de febrero, Juan Francisco Patrón Sánchez, alias el “H2” o “El Chico”, líder del Cártel de los Beltrán Leyva, y otras 14 personas fallecieron en enfrentamientos con elementos de las fuerzas armadas.

De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Marina y Armada de México, el “El H2” murió en la colonia Lindavista, en un enfrentamiento que se originó “tras el seguimiento coordinado de Fuerzas Federales a presuntos infractores de la ley, en inmediaciones” de esa colonia, que “derivó en una agresión directa con armas de alto poder de los presuntos infractores contra las Fuerzas Federales que los perseguían”.

Tras lo ocurrido, el líder de Morena, López Obrador, lamentó que la mayoría de los hombres abatidos por la Marina en Nayarit fueran jóvenes, incluso menores de edad, cuyo futuro fue cancelado por las políticas neoliberales.

“¿Por qué los aniquilaron? ¿Por qué si ellos investigan y supuestamente tienen asesoría del extranjero en materia de inteligencia, los masacraron?”, cuestionó en ese momento el tabasqueño y calificó los hechos como una grave violación a los derechos humanos.

Asimismo, López Obrador pidió que se revelen los nombres de las quince personas que perdieron la vida, porque “no son números, son seres humanos”, resaltó el ex candidato presidencial al finalizar asamblea informativa en Rosamorada, Nayarit.