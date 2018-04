Piden 3 licencias para ir tras contienda electoral - Periódico Noroeste

ESCUINAPA

Piden 3 licencias para ir tras contienda electoral

Dos regidores y la Sindica Procuradora dejan sus puestos con licencia indefinida pues aspiran a un nuevo cargo

Carolina Tiznado

ESCUINAPA._ Ante el término legal para buscar un nuevo cargo para las elecciones de este año, tres miembros del Cabildo solicitaron licencia indefinida al cargo, dos regidores y la Sindico Procuradora, cuestionan la solicitud de esta última.

“No teníamos esas solicitudes de licencia, no se nos hizo llegar la del Regidor del PRI, Rogelio Padill,a y de la Sindico Procuradora, son permisos que se ‘los sacaron de la manga’ porque no sabíamos”, comentó la Regidora del PAN, Edith González Noriega.

La sesión de Cabildo extraordinaria de ayer lunes fue modificada con dos puntos más, que eran las solicitudes de Padilla Salcido y Tiznado Flores, ya se tenían determinado el permiso del Regidor del PAN, Marco Beltrán Rivera.

El punto del regidor no contempló problemas en la votación, otorgándose por unanimidad la licencia y su suplente Cristian Omar Lam Aguilar tomó protesta como edil, pues se le notificó de ello el fin de semana, se informó en la sesión.

Después de esta solicitud la Alcaldesa Aída Fernanda Oceguera Burques leyó la solicitud del Regidor del PRI, Rogelio Padilla Salcido, lo cual también fue votado por mayoría, en contra el PAN y PAS, estos debido a que consideraban no tenían el permiso con tiempo, al ser mayoría se tomó protesta a su suplente Edgar Eleazar Figueroa Navarro.

“Mi voto es en contra de la solicitud de la Sindico Procuradora, Claudia Tiznado Flores, que se quede y explique porque no notificó a tiempo cuando se dio sentencia definitiva en el caso de Lázaro Isaías Hernández”, recriminó Marilyn Orozco Mata, regidora del PAS.

Indicó que la Sindico Procuradora es parte fundamental en este problema, pues fue notificada el 1 de marzo sobre esta sentencia, con tiempo para dar respuesta y es algo que no se hizo, causando un daño a las arcas municipales y en ello tenía responsabilidad.

“Si va a un cargo de elección popular que el pueblo se lo demande”, le respondió la Presidenta Oceguera Burques.

Al votarse este permiso se concretó por mayoría con 10 votos a favor, 4 en contra del PAN, PAS y PRD.

La suplente de la Síndico Procurador es la ex Tesorera Rosalva Barrón Crespo, quien no acudió al lugar pues presuntamente no ha sido notificada, aunque de manera extraoficial también se señaló que no aceptará el cargo.