Piden justicia para Sandra Luz Hernández a cuatro años de su asesinato - Noroeste

Piden justicia para Sandra Luz Hernández a cuatro años de su asesinato

El colectivo Voces Unidas por la Paz cuelga del quiosco de la Plazuela Obregón una imagen de la activista y también recuerda los nombres de 110 desaparecidos desde 1994

Valeria Ortega

12/05/2018 | 10:08 AM

CULIACÁN._ La imagen de Sandra Luz Hernández, activista asesinada el 12 de mayo del 2012 y perteneciente al colectivo Voces Unidas por la Paz, colgó del quiosco de la Plazuela Obregón. Así es recodada a cuatro años de su asesinato en la ciudad de Culiacán, como también se recuerda en dos mantas a los nombres de 110 desaparecidos desde el año 1994.

Buscadores, activistas y familiares de desaparecidos se unieron al ayuno de 12 horas que organizó el colectivo para exigir que el crimen de la activista no quede hundido en la impunidad como otros casos.

Sandra Luz, quien buscara sin cansancio a su hijo Édgar García Hernández y señalara a Luis Gabriel Valenzuela Valenzuela como sospechoso de su desaparición, que en la actualidad no ha enfrentado una investigación por dicha acusación, se convirtió en víctima de la delincuencia.

"Ella siempre señaló a esa persona, sin embargo no se le dio seguimiento. No sabemos si fue por negligencia del entonces procurador de justicia o qué más abría detrás de todo esto. Desgraciadamente la asesinaron de la manera más cruel e inhumana, ella no merecía eso", recordó Alma Rosa Rojo, presidenta del colectivo.

Dijo que los buscadores de Voces Unidas por la Vida siguen en pie de lucha, aun cuando existe incertidumbre por la inseguridad y la delincuencia.

"Todas tenemos miedo porque sabemos que a veces sin querer afectamos a personas y como buscadores en Voces Unidas por la Vida siempre decimos que no queremos culpables, queremos encontrar a nuestros familiares desaparecidos, pero de alguna manera afectamos a otros y somos amenazadas", comentó.

Rojo aseguró también que no darán paso atrás en la búsqueda de Édgar y otros desaparecidos y por la búsqueda de la justicia para su amiga y compañera Sandra Luz.

"Jamás vamos a dejar de exigir justicia por ella y no vamos a dejar de buscar a Édgar", aseguró.

A cuatro años de su asesinato, dijo, no hay avances por parte de las autoridades en cuanto a su investigación y de las personas que siguen desaparecidas.

"Las cosas siguen igual. No hay avances en nada. Quisiéramos decir que hay un caso que se haya aclarado pero no, no hay avance en nada y seguimos igual. Al contrario, sin justicia para Sandra", añadió.