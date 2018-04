Pierde Ayuntamiento demanda por $60 mil - Periódico Noroeste

ESCUINAPA

Pierde Ayuntamiento demanda por $60 mil

Tras el litigio por la demanda de pensión del ex dirigente sindical Lázaro Isaías Hernández López, además de una pensión al 100% y los costos del juicio

Carolina Tiznado

03/04/2018 | 04:03 AM

En el documento que se recibió se notifica del fallo a favor del ex líder sindical de Escuinapa.

ESCUINAPA._ Un mes duró en los despachos del Síndico Procurador y de Presidencia Municipal la sentencia de la demanda por pensión del ex dirigente sindical Lázaro Isaías Hernández López, una sentencia que condena al Ayuntamiento a pagar alrededor de 60 mil pesos.

Además condena a pagar un sueldo diario de 475 pesos por una pensión al 100 por ciento a Hernández López y los costos del juicio que inició en 2017 cuando el Cabildo se negó a dar una pensión que contenía en el expediente una presunta serie de irregularidades, entre ellas el cargo de Analista de Proyectos, que no existe en el organigrama.

El 28 de febrero el Tribunal Municipal de lo Contencioso y Administrativo notificó a las partes sobre la sentencia, este permaneció en los despachos de Síndico Procurador que fue notificado por el Secretario del Ayuntamiento el 1 de marzo al ser el representante legal y principal defensa de los bienes del Municipio.

También estuvo en el despacho de Presidencia Municipal, pese a que existen tres abogados en el área jurídica y uno más con el Síndico Procurador, que dirigía Claudia Tiznado Flores, no se dio contestación a esta sentencia.

Un mes después en redes sociales el ex Regidor Sergio Vinicio Palomares señaló esta sentencia que ganó el ex dirigente sindical, el Cabildo hasta entonces tuvo conocimiento del hecho señalaron.

“Es una sentencia, no hay nada más que hacer, se pudo buscar un amparo y reponer el procedimiento pero no se hizo, la Sindico Procuradora Claudia Tiznado fue notificada y no actuó como correspondía esto es parte de sus responsabilidades y es un daño al patrimonio económico del Municipio”, expuso la Regidora del PAS, Marilyn Orozco Mata.

El documento tiene firmas de recibido de las dependencias correspondientes, pero ninguna de las que les correspondía actuó, por alguna extraña razón aceptaron esta sentencia pues ni siquiera promovieron un amparo o una defensa antes de que venciera el término y esto salió primero a la luz pública, un mes después, cuando es imposible dar revés a esa situación legal, indicó la edil.

La Alcaldesa Aída Fernanda Oceguera Burques manifestó que se investigará estos hechos y también el actuar del Tribunal Municipal del que no descartó cambios, pues son Juez y parte al ser pagados por el Ayuntamiento, para a la vez condenar de manera rápida en ciertos casos.

“Hay expedientes que tienen meses y que no tienen esas respuestas, esa celeridad, de otros trabajadores, vamos a investigar qué es lo que está pasando”, argumentó.

Negó tener conocimiento del hecho y señaló que el ex Secretario del Ayuntamiento, Sergio Zamudio Ruíz, debió notificarle de inmediato este asunto, antes de notificarlo a la Síndico Procurador Claudia Tiznado Flores, pues ella es la primera autoridad del Municipio y debió tener conocimiento inmediato de algo que los afecta.

Deja muchos pendientes

La Síndico Procurador, Claudia Tiznado Flores, deja el cargo al que señaló serviría y defendería los intereses del Municipio con una serie de hechos que afectan a los ciudadanos, indicó la Regidora del PAS, Marilyn Orozco Mata.

“No cumplió con lo que protesto, hay muchas cosas a las que no dio respuestas y esas están ahí, el hackeo, las observaciones a ex funcionarios, las denuncias por nepotismo en DIF”, acotó la edil.

Aunque siempre se le preguntó sobre el supuesto hackeo de 1.5 millones de pesos a la Comuna que se dio en 2014, nunca dio respuestas solo decía que estaba en investigación, igual que en el caso de observaciones hechas a ex funcionarios, señaló.

Respecto al caso de nepotismo en DIF, que involucraba a la directora Emma Vásquez y a su hija Grecia Simental quien fue contratada para una coordinación, la Sindico Procuradora Claudia Tiznado Flores durante 15 días señaló que pronto tendría respuesta, sin embargo al ser cuestionada no respondió.

“No puedo decir nada, ya no estoy ahí... pero ahí están los jurídicos trabajando”, expuso Tiznado Flores al encontrarse afuera de Cabildo.

Durante su periodo algunos trabajadores del Sector Salud la acusaron de percibir salario en esa dependencia además de la del Ayuntamiento, lo cual aceptó pues indicó que era algo que su Sindicato le permitía, y que era hecho por varias personas pues eran permisos con goces de sueldo.