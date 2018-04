Pierde Cosme 'Chino' Rivera oportunidad por campeonato - Periódico Noroeste

BOXEO PROFESIONAL

Pierde Cosme 'Chino' Rivera oportunidad por campeonato

Cae por decisión unánime ante Miguel "Títere" Vázquez, quien va ante Luis 'Muecas' Solís por el título de la WBF

Jonathan Juárez

Tenía todo para conseguir esa oportunidad. Estaba en su casa, tenía a la gente de su lado, pero nunca pudo descifrar la estrategia del rival.

Así, Cosme "Chino" Rivera perdió su oportunidad de conseguir el cinturón de la Federación Mundial de Boxeo (WBF por sus siglas en inglés), al caer por decisión unánime ante el tapatío Miguel "Tírete" Vázquez.

No fue la pelea que los presentes esperaban del experimentado "Chino" Rivera, quien se vio sorprendido con par de volados en el primer round que lo hicieron tambalear e irse para atrás, situación que lo sacó de su plan de trabajo.

Aunque poco a poco fue tomando confianza arriba del cuadrilátero, fue Miguel Vázquez, quien con su juventud y rapidez comenzó a dominar las acciones.

Pese al apoyo constante de "Chino", "Chino", "Chino", Cosme Rivera poco pudo hacerle a Vázquez, quien mostró una buena defensiva que pocos golpes hacían contacto en su humanidad.

Pasó el tercer round, el cuarto, el quinto y a partir del sexto, el pugilista local comenzó a lanzar golpes que hacían blanco en el rostro de Vázquez, pero éste, sabiendo que tenía la pelea a su favor, se movía a los lados y de vez en cuando abrazaba a Rivera.

Ante su experiencia arriba de los cuadriláteros, Cosme "Chino" Rivera no pudo hacer su pelea, y no logró lo que había prometido, cortarle los hilos al "Títere" Vázquez, quien se proclamó Campeón Mexicano y ahora tendrá la oportunidad de coronarse nuevamente, ya que irá ante el campeón Luis "Muecas" Solís.

Cosme 'Chino' Rivera

Al llegar a las tarjetas, la juez uno, Victoria Morales dio 99-91 a favor de Vázquez; José de Jesús Arellano, juez dos, también vio ganador a Vázquez 98-92, mientras que el juez tres, Gerardo Zazueta marcó su tarjeta 100-99, también a favor del tapatío.

MIGUEL "TÍTERE" VÁZQUEZ

'Busqué la oportunidad'

Al finalizar la pelea, el nombrado campeón mexicano por la Federación Mundial de Boxeo destacó que siempre buscó la oportunidad de ir por el campeonato del mundo.

"Estoy contento, fue un gran honor el haber peleado con un grande como Cosme 'Chino' Rivera, la verdad hubiera querido que no se diera esta pelea porque fue alguien a quien admiré desde niño. Pero así son las cosas, la oportunidad era de él o mía, y siempre quise que fuera mía", expresó Miguel "Títere" Vázquez

Comentó que se va satisfecho por el resultado, pero también por el apoyo que recibió de los aficionados.

"Es la segunda vez que vengo a Culiacán, ahora más que nunca amo a Culiacán, quisiera volver a pelear aquí. A pesar de no ser local me dieron el apoyo y quisiera volver a pisar la tierra del gran campeón mexicano Julio César Chávez", indicó.

Sobre su combate, comentó que fue un poco difícil a la mitad de la pelea y en el último round.

"Esta pelea me enseñó algo muy importante, no bajar la guardia en ningún momento", agregó Vázquez, quien adelantó que, si la pelea por el título mundial no es en Jalisco, sea en Culiacán.