'Pintar me hace feliz': Roberta Bernal - Periódico Noroeste

DÍA DEL NIÑO

'Pintar me hace feliz': Roberta Bernal

A sus 7 años, la pequeña artista habla de lo fácil que ha sido para ella ser una pintora y de la felicidad que le da exponer sus obras

Elizabeth Gámez

"Pintar es muy fácil, es con un pincel y pintura", explica Roberta Bernal, quien a sus 7 años recién cumplidos ya sabe qué quiere ser en adelante: una famosa pintora, tal vez como Frida Kahlo, a quien ella ha pintado en repetidas ocasiones, desde los 3 años.

"Debes empezar a hacer un dibujo, cuando lo termines deberás de pintarlo. Primero es el fondo, luego el piso, si pones una línea, abajo de la linea es el piso".

Al referirle esta reportera que sería buena alumna suya, sonríe y continúa explicando el proceso de pintar una persona, un corazón, o lo que sea...

- ¿A ti qué te gusta pintar más: personas, corazones, animales...?

A mí me gusta dibujar personas, como mi familia, pero siempre me salen con músculos en las piernas, es que me gusta mucho ver Teen Titanes Go!, y hay una que se llama Reven y tiene músculos en las piernas.

- Y esta caricatura es para grandes o para niños

Para los que sea.

- ¿Qué te gusta más: ir a la escuela o a clases de pintura?

Ir a los dos. Me gusta mucho aprender todo y escribir.

Una niña inquieta ha sido Roberta desde sus primeros años. Tapizaba las paredes de su casa con trazos, formas, a las que ante el desacuerdo de su mamá, Mariana Romero, ella tenía una explicación, una justificación.

Incluso también tomaba su cuerpo como lienzo, y fue por ello que se tomó la decisión de que acudiera a clases de pintura con Isaura Lizárraga; tenía entonces escasos 3 años.

"No, no se me hizo difícil pintar, nunca", expresa sin dejar de moverse del sillón.

Su mamá Mariana Romero recuerda que de pequeña a Roberta su papá, Roberto Bernal, la llevaba a visitar museos en la Ciudad de México, y que tal vez de ahí tomó la imagen de Frida Kahlo para hacerla recurrente en sus obras. También, dice, tiene libros de pintores como Van Gogh, Picasso, Dalí, Da Vinci, enfocados a niños.

Roberta quiere llegar a ser como Frida Kahlo, personaje que también ha inspirado su obra.

De la imaginación a la realidad

Roberta, de mirada alegre y siempre sonríe durante la entrevista, es feliz cuando pinta, y "¡soy más feliz!" cuando expone, o cuando alguien la felicita.

Una de las obras que para ella es representativa es en la que un pez se come un gato y un gato a un pez. Fue su idea, hacer posible lo imposible a través de su trazo infantil, y ella también para ésta tiene una explicación.

Esta pequeña pintora ya ha sido parte de siete colectivas de la escuela Peques Art's, con motivo del Dia del Niño y en Salón de la Vida y la Muerte, que organiza el isic en noviembre.

En esa cabecita revolotean las ideas como mariposas, y ella siempre tiene imágenes en su mente de una obra a realizar. Hace días le dijo a su mamá que quería hacer una pintura para regalar a Periódico Noroeste, y por qué, le interrogó.

Pero lo que más le sorprendió fue cuando le dijo que quería pintar a El pensador.

¿Dónde vio o conoció su niña esta pieza de Auguste Rodín?

Mariana lo ignora.

La pequeña, que quisiera que muchos niños fueran a clases de pintura, platica que expondrá su versión de la pieza del autor francés, "cuando lo haga". La tendrá lista para exhibir el Día del Niño

Mientras, concluye una obra que describe como muy bonita. Es un atardecer en el que usó los colores naranja y amarillo, le puso una casita, nubes, Esto lo explica Roberta mientras hace el dibujo en la libreta de esta reportera.

Ser niña para ser feliz

Y luego Roberta continuó haciendo otros dibujos, incluso un autorretrato.

"Un día me hice con muchos músculos, a la Peque y a mí, es mi tía de Estados Unidos", explica.

"Empiezo siempre de las piernas, ay, me sale mal... -Da la vuelta a la hoja y continúa.

-¿Que necesitas tú para ser feliz?

Sentirme hermosa, sentirme bien y también, comer bien. También los niños necesitan una mascota, para que se diviertan", agrega mientras recuerda a Nana, su perrito que sabe nadar.

- ¿Qué te pone triste?

No sé, estoy ahorita feliz. Me pone feliz pintar, estar bonita y dibujar bien.

- ¿Te gusta tener amigos?

Sí, los amigos son para ser feliz y para jugar. A mí me gusta jugar mucho a las escondidas, a las canicas -dice entre risas y luego en el piso explicar cómo se juega.

- Si fueras maga ¿qué aparecerías o qué desaparecerías?

En tu oreja una moneda de oro, y te la regalaría, risas. También para ella aparecería otra moneda, aunque ya es rica porque tiene una alcancía con "mucho dinero", pero todavía no está llena, cuando lo logre comparará una figura de Teen Titanes, pero lamenta que no se vendan aquí.

La talentosa niña es hija del fotógrafo de las artes escénicas Roberto Bernal.

A Roberta, como a muchos niños, no le agrada madrugar para ir a la escuela, aunque sí bañarse todos los días, para no parecerse a los gatos, que corren cuando les echan agua, dice.

'Tan famosa como mi papá'

"Mi papá está en el cielo. Es famoso. Adivina quién es: es Roberto", platica de quien ha sido motivo de varias de sus obras, una de ellas en forma de altar.

- ¿Lo has pintado varias veces?

Sí. Es mi papá y lo quiero mucho, y quiero ir a muchos países como él. ¿Por qué estás anotando tanto?, -pregunta.

Para este momento de la entrevista, Roberta se convierte en entrevistadora, pero antes comenta que quiere que se escriba de ella que es feliz pintando, y es una niña hermosa.

- ¿A qué le tienes miedo?, preguntó ella. - A la oscuridad. Yo también.

La pequeña tiene sus motivos de por qué los niños deben obedecer a sus padres.

"Porque así no estarán castigados, y les van a dar un premio.

- ¿Los niños deben comer lo que les dé su mamá?

"Ajá.. Aunque no quieran deben de comer, porque así estarán saludables.

- ¿Deben dorrmirse temprano?

Sí, pero yo me tardo siempre. Siempre me distraigo con el teléfono.

- Los pequeños deben jugar con el teléfono, la tablet o es mejor que pinten.

Que pinten, pero yo tengo un teléfono, te lo voy a mostrar -dice mientras corre en su búsqueda.

-¿Cómo deben cuidar los papás a los niños?

Los papás deben de cuidar a un niño amables, gentiles y buenos. Y los niños se deben de consentir poquito.

De 4 años de edad posa junto a la primera obra que expuso: un pez se come un gato y un gato a un pez.

'ES TODO UN UNIVERSO DE CREACIÓN': ISAURA LIZÁRRAGA

Isaura Lizárraga comparte que Roberta llegó a su escuela de pintura cuando acababa de dejar el biberón y los pañales, aún no hablaba bien.

"Cuando me la llevaron sus papás -estaban- muy angustiados porque no la aguantaban, les rayaba todo", expresa. "incluso al ingeniero -Manuel- Clouthier le tenia toda la oficina manchada y rayada".

"Roberta es una niña muy especial y todo un universo de creación en su mente a su corta edad.

La maestra Isaura considera que la obra de Roberta desde un principio ha sido muy especial.

La recuerda como una niña calladita, que no hablaba con nadie, y que sólo pintaba lo que ella quería. Incluso le gustaba desparramar los colores. Hasta la fecha lo hace, y esa es una de sus travesuras recientes, en las que para ocultar las manchas de sus manos, se puso guantes en pleno verano culiacanense. Y de la ropa, ni se diga, siempre trae la marca de un color, que bueno fuera que siempre fueran sus favoritos, amarillo y rosa pastel, dice la pequeña.

"Algo muy distintivo en ella, siempre pinta lo que ella quiere. Hoy me pone más atención y ya se fija en los modelos y se exige más calidad a sí misma", añadió la artista plástica.

"Trabajar con Roberta es todo un reto para el maestro, no es una niña fácil de dominar, siempre hace lo que ella quiere. Sin embargo su obra es muy bella, muy libre de medidas, perspectiva, y su color es muy diverso".

Y en efecto, Roberta es una mariposa, que está llena de ideas que revolotean en su mente y ella sabe vestirlas de colores para que sean libres en el lienzo, y verlas es lo que más la hace feliz.

PEQUEÑA ARTISTA

- Roberta Bernal Romero cumplió 7 años el 15 de abril.

- Ha participado en alrededor de siete colectivas a través de su escuela Peques Art's, presentadas en el Ayuntamiento y en galerías del Isic, como el Masin.

- Sueña con ser una famosa pintora, y viajar a muchos países, como lo hizo su papá, Roberto Bernal.

- Tiene como lectura libros de pintores reconocidos como Da Vinci, enfocados a niños.

- Le gusta jugar a las escondidas y a las canicas.

- Entre sus caricaturas favoritas está El pájaro loco y Teen Titanes Go!

- Le gusta ir a la playa.