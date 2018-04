Plantea Manuel Clouthier cambiar modelo de salud del país - Periódico Noroeste

PROCESO ELECTORAL

Plantea Manuel Clouthier cambiar modelo de salud del país

Es un tema prioritario para cerrar la brecha de desigualdad que existe en México, dice el candidato independiente al Senado

Reyes Iván Camacho

GUASAVE.- Cambiar el modelo de salud que se aplica actualmente en México por uno que garantice de manera efectiva y oportuna este derecho humano planteó el candidato independiente al Senado, Manuel Clouthier Carrillo.

De visita por este municipio donde recorrió varias calles platicando con la gente y solicitando su apoyo, Clouthier subrayó que ese es un rubro en el que hace mucho hincapié, ya que el tema de salud es prioritario para empezar a cerrar la brecha de la desigualdad en este país.

“En salud todo el modelo tiene que revisarse, no hay presupuesto suficiente, hay una gran corrupción, tiene muchos problemas, no se atiende correctamente y tiene que dejar de ser el botín que hoy es para convertirse en lo que dicen los tratados internacionales: el derecho humano a la salud”, expresó.

Como ejemplo, el candidato al Senado dijo que la gente que va al Seguro Social porque necesita una operación se la programan a los meses, tal vez esperando que se muera para no hacer efectiva esa operación.

“Esto tiene que cambiarse, tiene que verse como lo es, como derecho humano, por lo tanto tendrías que ser atendido de manera inmediata”, aseveró, “debe de aplicarse el principio de oportunidad efectiva, donde no basta que se te reconozca el derecho, sino debe existir la oportunidad real y efectiva de poder ejercerlo, ¿de qué sirve entonces que te reconozcan el derecho, si a la hora que vas no te atienden?, esto es lo que tiene que cambiar”.

Otra propuesta que trae es quitarles dinero a los partidos políticos, porque hoy la política está echada a perder debido a que los partidos tienen mucho dinero y el dinero corrompe.

“Por eso renuncié al recurso público al que tenía derecho para mi campaña, renuncié a los dos millones de pesos que me tocaba, no los agarré, pero hago un llamado que también los partidos legislen este tema, está ya la iniciativa y que se atrevan a modificar lo que la gente está pidiendo, que a los partidos se les quite una gran cantidad de dinero que ahorita hoy por hoy reciben, para que las campañas no se hagan con dinero del pueblo”, subrayó.

Sobre la demanda contra el INE por acotarle el financiamiento privado a tan solo 900 mil pesos, Clouthier Carrillo dijo que espera una pronta resolución favorable.

“La demanda está presentada, los que tienen que resolver son los magistrados, se acumularon las demandas, presentamos demanda un servidor, Margarita Zavala y Salazar Mendiguchía, las tres demandas las acumuló el tribunal, las tomó juntas y tendrá que resolver, va a ser una sola resolución que va a resolver el tema de las tres y estamos en espera de eso”, explicó.

Confió en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hará justicia ante la arbitrariedad cometida por el INE.