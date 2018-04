¿Por qué mataron a Javier? ¿Cuál fue el móvil? ¿Quién ordenó su muerte? - Periódico Noroeste

VOCES DESDE NOTICIERO NOROESTE

¿Por qué mataron a Javier? ¿Cuál fue el móvil? ¿Quién ordenó su muerte?

Hasta no ver respuesta a las interrogantes, el crimen de Javier Valdez seguirá considerado como impune, señala Ismael Bojórquez

Janneth Aldecoa

24/04/2018 | 11:38 AM

El anuncio de las autoridades, respecto a la detención del presunto asesino del periodista Javier Valdez Cárdenas no trajo júbilo a los integrantes de Ríodoce, semanario que fundara junto a Ismael Bojórquez, trajo sentimientos encontrados. Por un lado dolor, al recordar todo lo ocurrido hace casi un año, con el homicidio del también escritor, y por otro, una posibilidad de que el caso no quede impune.

“Ayer platicamos el equipo de Ríodoce y estábamos abrumados, aplastados; te remueve todo. No es júbilo, no hay alegría, no se puede resumir así el sentimiento. Hay mucho dolor todavía y cuando ocurre esto repasas todo lo que ocurrió aquel 15 de mayo”.

“Eso te provoca también tristeza, son sentimientos muy contradictorios, porque a la vez nos da gusto que avance esto, creemos que esto es un paso; pero también es solo un primer paso”, comentó Bojórquez Perea en entrevista telefónica esta mañana con Noticiero Noroeste.

Sin embargo, señaló que persistirá la demandando de justicia para el asesinato de Valdez Cárdenas, pues aún no hay información sobre el o los autores intelectuales del crimen.

“Falta que se ejecute una segunda orden de aprehensión, y probablemente una tercera, no lo sé; y que estos presuntos autores materiales sean llevados a juicio y que un juez lo sentencie por el crimen. Falta la otra parte que es fundamental, la autoría intelectual”.

El lunes por la tarde, autoridades federales anunciaron, por redes sociales, que había sido detenido uno de los supuestos responsables del asesinato de Javier Valdez.

“¿Por qué mataron a Javier? ¿Cuál fue el móvil? ¿Quién ordenó la muerte de Javier? Mientras esas interrogantes no se aclaren, mientras no se establezca una imputación hacia el autor intelectual del crimen, diremos que es un crimen impune. Tan no basta con los asesinos materiales, que tienen que ir contra los intelectuales”, enfatizó.

La tarde de ayer el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alfonso Navarrete Prida utilizó su cuenta de Twitter para informar que la Policía Federal, la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y la Procuraduría General de la República (PGR), habrían detenido al presunto homicida de Javier Valdez Cárdenas, asesinado el pasado 15 de mayo.

El señalado es Heriberto "N", alias "El Koala", de 26 años de edad, originario de San Ignacio, quien fue detenido ayer en Tijuana.

En unos momentos se desarrollaría presentado ante un juez y se espera que se celebre la primera audiencia.