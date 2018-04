Posponen concierto de Demi Lovato en México - Periódico Noroeste

Posponen concierto de Demi Lovato en México

En un comunicado, argumentan "problemas internos en la producción" de la gira mundial Tell me you love me

Noroeste / Redacción

11/04/2018 | 11:57 AM Compartida 1 vez

Demi Lovato Foto: Internet

El concierto que Demi Lovato ofrecería el 6 de mayo en la Ciudad de México se pospone para el 20 de septiembre y el de la Arena Monterrey será el 22 del mismo mes, anunció la promotora Zignia Live, publicó vanguardia.com. En un comunicado, argumentan "problemas internos en la producción" de la gira mundial Tell me you love me, que complican la realización de los shows que alista en Latinoamérica. Ante los cambios, la artista se expresó en redes sociales: “Estoy totalmente desconsolada de tener que hacer este anuncio hoy: debido a problemas en la producción, tenemos que mover las fechas del tour en Sudamérica. Ecuador, Costa Rica y Panamá, estoy devastada, tuvimos que remover estos shows”. "Realmente odio que tengamos que hacer esto y lo intentamos lo mejor posible, pero hubo algunos problemas de producción imprevistos. Si no se pueden hacer las nuevas fechas, les daremos el reembolso completo. Lo siento mucho. Prometo que valdrá la pena la espera y espero verlos ¡Chicos, los quiero tanto!", escribió. CONCIERTOS POSPUESTOS - El 6 de mayo en la Ciudad de México se pospone para el 20 de septiembre. - El de la Arena Monterrey será el 22 de septiembre. #MÚSICA