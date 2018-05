Prepara Comisión Mexicana LGTB compromisos para que firmen candidatos - Noroeste

Prepara Comisión Mexicana LGTB compromisos para que firmen candidatos

Piden que se hagan cumplir las leyes que ya existen y las que vienen, como el matrimonio igualitario o el cambio de género

José Abraham Sanz

El activista de la comunidad LGTB en Sinaloa, Santiago Ventura Cárdenas, señaló que la Comisión Mexicana LGTB a la que pertenece, aplica una actividad en todo el País para que los candidatos de todos los niveles firmen una carta con compromisos para hacer cumplir las leyes que ya existen y las que vienen, como el matrimonio igualitario o el cambio de género.

En el marco del Día Mundial de la lucha por la homofobia, el también candidato a Regidor por el Partido Independiente de Sinaloa, mencionó que él forma parte de los 190 que promueven este acuerdo en todo el país.

“Es un acuedo que firmamos 190 activistas de todo el país, en enero, se está preparando para que todos candidatos de todos niveles, desde candidatos a Presidente de la República hasta el Síndico Procurador, para que sea escrito y sea firmado, son básicamente en siete ejes: salud, respeto, igualdad, estado laico, derecho, matrimonio igualitario e identidad de género”, recalcó.

“No son nada del otro mundo, son nada más respetar lo que ya existe, las leyes que están y hacenlas que se cumplan”.

En esta semana, reveló, ya comenzarán en Sinaloa.

“Aqui estamos viendo en esta semana, estamos viendo quién lo va suscribir y esperamos que la myor cantidad de candidatos la suscriban”, dijo.

No nos han cumplido, por eso buscamos cargos públicos

Ventura Cárdenas explicó que sus aspiraciones como Regidor en la planilla a la Presidencia Municipal de Culiacán han sido bien recibidas, que la mayor parte de la gente que han visitado los apoya.

“Muy bien, la gente muy bien; creo que el tema de la campaña que se llama 'Inlusión' es una palabra que llama mucho al respeto y hay mucha gente que se siente incluida; el reto es hacer que se familiarece con algo más sencillo que es la inclusión y que conlleva al respeto”, señaló.

“La crítica que nos han hecho es que hay candidatos que dicen no estás preparado, pues precisamente porque los politicas tradicionales no nos han dado los resultados de sus promesas de campaña anteriores y no nos han cumplido, es por eso que nosotros nos vemos obligados a buscar los cargos de elección popular”.