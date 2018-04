Presenta Jaime Mesa su novela La mujer inexistente - Periódico Noroeste

Presenta Jaime Mesa su novela La mujer inexistente

Todas sus novelas tienen a una persona que ha odiado o que le ha odiado, reconoce el escritor

Noroeste / Redacción

“Cada uno de los libros que he escrito tiene que ver con una persona que he odiado o con una persona que me ha odiado”, reconoció el escritor poblano Jaime Mesa (1977), y su nueva novela La mujer inexistente (Alfaguara, 2017), no es la excepción.

Durante el acto de presentación de dicha novela, comentada por Geovanni Osuna, el escritor hizo un recuento de sus novelas Los predilectos (2013), Rabia (2007) y Las bestias negras (2015), etcétera, desglosando los temas y reconociendo, a una pregunta de su comentarista, que todas tienen a una persona en la vida real como antagonista: Su familia, su pareja, un amigo.

La mujer inexistente es la historia de una escritora que a los 60 años, enferma y hace un recuento de su vida, sus libros, sus alumnos, sus amantes y sus fracasos, a través de la mirada de un hombre que, sin saber quién es Milena Betancur, la va descubriendo poco a poco a través de sus diarios.

Es la vida de una mujer que en cierto modo representa todos los miedos de la literatura, entre ellos el fracaso y cómo vivir con éste.

PARA SABER

El libro La mujer inexistente, de Jaime Mesa, fue presentado en la Sala de Arte Joven del Instituto Sinaloense de Cultura, dentro de la Semana del Libro y la Lectura para celebrar el Día Mundial del Libro y la Lectura, y como parte de la programación del Festival de Primavera 2018.