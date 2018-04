Presenta sus Paisajes rituales el artista Juan Carlos Vargas - Periódico Noroeste

Presenta sus Paisajes rituales el artista Juan Carlos Vargas

El colombiano expone en la Galería Baupress, su interpretación abstracta de rituales y cosmovisión de pueblos ancestrales.

Héctor Guardado

MAZATLÁN._ La galería Baupress participa en un programa de intercambio de artistas latinoaméricanos, el primero que llega a Mazatlán para hacer una estancia en este espacio dedicado a las artes visuales es el colombiano Juan Carlos Vargas.

Este artista a lo largo de mes y medio de instalarse en Mazatlán produjo seis obras pictóricas y una instalación que están colgadas en las paredes de Baupress, y que fueron curadas por Guadalupe Aguilar.

Las seis obras pictóricas están construidas con grandes brochazos que son de por sí por la acción un gesto creado por el pincel o la brocha, con esa acción el artista reproduce y remite a los espectadores de manera activa al movimiento con el que se hacen las limpias rituales en las etnias mexicanas; los colores están inspirados en la paleta que utilizaban las culturas ancestrales para sus rituales.

Son una interpretación contemporánea de los altares y los rituales de las culturas prehispánicas.

El artista también realizó una instalación que está colocada en la sala principal de la galería, que creó con elementos recogidos en las playas de Mazatlán que están relacionados con los cuatro puntos cardinales, con las culturas del norte y el sur de América.

Sus procesos tienen que ver con la psicoldelia de donde proviene la explosión de colores que le dan sentido a las abstracciones que definen la obra de Vargas, son representaciones de un estado alterado a través de plantas medicinales que se utilizan en los rituales de las etnias ancestrales radicadas en los territorios de Latínoamérica.

Para el artista su obra es un mensaje de mirar hacia atrás y que los habitantes del Siglo 21 aprendan a relacionarse de diferente manera entre ellos mismos y todos los seres vivos que los rodean, en una relación de respeto.

El artista explora los orígenes de las culturas ancestrales prehispánicas de su país, Colombia

Su propuesta de trabajo

Juan Carlos Vargas Gómez estudió La licenciatura en Artes Plásticas en la Universidad de Pereira, Colombia, la zona cafetalera más importante del País Sudamericano.

“Estuve muy pendiente de no permitir invadirme por elementos que no tuvieran que ver con mis raíces, siempre estuve muy pendiente de eso. Lo esencial en un artista es de dónde vienes para tener una buena estructura en la propuesta de tu trabajo, por eso me fui a los orígenes de las culturas ancestrales prehispánicas en Colombia”, compartió.

“Los iluministas en los años 60 trabajaron la refracción de la luz, pero desde lo ancestral y lo místico de las culturas iniciales de América Latina, por eso yo investigué a esa corriente artística. La iglesia nativa de América tiene representantes de etnias de muchas partes de América y se encargan de dar vida a rituales como los temazcales, recuperar su medicina tradicional, dar a conocer las medicinas de la tierra como la ayahuasca, el peyote o el San Pedro que son parte de los ritos de estas etnias”, compartió.

“Y los utilizan para hacer sanaciones, de esa manera conocí la cosmovisión de estos pueblos. Estas medicinas conducen a estados alterados de conciencia que permite ejercicios de introspección".

El concepto ancestral generaba una relación del ser humano que permitía un equilibrio con todo lo que le rodeaba, de esa manera la obra se convierte en un proceso de investigación sobre las culturas, comentó.

El artista mencionó que se trata de que esta obra sirva como un rescate actualizado de la memoria a través de visitas de los que viven los rituales, las tradiciones y la obra plástica, que surge de toda esta experiencia.

La cosmovisión de las culturas ancestrales define la obra de Juan Carlos Vargas, se nutre de los conceptos de las etnias que existen. Ese es el detonante para crear su obra.

PERMANENCIA

La exposición continuará colgada en la Galería Baupress hasta el 30 de abril, en Heriberto Frías casi esquina con Ángel Flores.