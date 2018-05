Presentan adelanto de La muerte de Superman - Noroeste

Presentan adelanto de La muerte de Superman

En el primer avance de la cinta se ve a Doomsday acabando con la JLA

Noroeste / Redacción

11/05/2018 | 11:39 AM

Warrner Animation presentó el primer avance de The Death of Superman (La Muerte de Superman), su nueva cinta animada, que recreará -una vez más- la épica aventura en la que el Hombre de Acero perdió la vida intentando detener a Doomsday.

A diferencia de Superman: Doomsday, la primera película de la división DC Universe Animated Original Movies, ahora se pretende ser más fiel a la historia de los cómics, citó el sitio codigoespagueti.com.

Sin embargo, como se ve en el avance, también se realizaron varios cambios. El más notorio es que la versión de la Liga de la Justicia que se enfrenta con Doomsday es la formación que legó Mark Waid en A Midsummer’s Nightmare , y que ahora es la formación clásica: Superman, Batman, Wonder Woman, Flash, Green Lantern, Aquaman y Martina Manhunter (que desde The New 52 ha cedido su lugar a Cyborg).

En los cómics Doomsday sí se enfrentaba a la JLA, pero a la de ese tiempo, compuesta por Superman y varios héroes de segunda categoría, incluyendo a Guy Gardner, Blue Beetle, Booster Gold, Maxima, Fire, Ice, y Bloodwynd. También se ve que Lex Luthor es el clásico calvo, y no Lex Luthor II, el barbado y supuesto hijo de Luthor (en realidad era un clon rejuvenecido) que aparecía en las historietas en la primera mitad de los 90.

A pesar de los cambios, la película promete ser épica, y mostrar los diseños de personajes de las más recientes producciones animadas de DC/Warner.

La película contará con las actuaciones de Jerry O’Connell (Superman), Rebecca Romijn (Lois Lane), Rainn Wilson (Lex Luthor), Jason O’Mara (Batman), Rosario Dawson (Wonder Woman), Matt Lanter (Aquaman), Nathan Fillion (Green Lantern), Christopher Gorham (The Flash) y Shemar Moore (Cyborg).

EN TIENDAS, EN EL VERANO

- La Muerte de Superman llegará a las tiendas este verano en Blu-ray y DVD, así como en versión digital.

REPARTO

El reparto está liderado por Jerry O'Connell, Rebecca Romijn y Rainn Wilson como las voces de Superman, Louis Lane y Lex Luthor, respectivamente. Dirigen Sam Liu y Jake Castorena.