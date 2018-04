Presentan documental en aniversario del 'bancazo' en Los Mochis - Periódico Noroeste

Presentan documental en aniversario del 'bancazo' en Los Mochis

El cineasta Diego Ruelas señaló que el filme no busca hacer apología de la delincuencia, y argumentó que 'la historia no se compone sólo de cosas buenas' y 'en la vida no todo es comedia'.

Carlos Bojórquez

20/04/2018 | 8:52 PM

Foto: Noroeste

AHOME._ En el marco del 30 aniversario del 'bancazo' en Los Mochis, el cineasta Diego Ruelas presentó este viernes el documental 'Un día de asalto'. El 20 de abril de 1988, seis jóvenes tomaron por asalto la céntrica sucursal de Banamex en Los Mochis, en un acontecimiento que marcó a la sociedad mochitense. El joven documentalista señaló que el filme no busca hacer apología de la delincuencia, y argumentó que 'la historia no se compone sólo de cosas buenas' y 'en la vida no todo es comedia'. "Quise realizar el documental porque en la historia de este caso se suscitó un fenómeno que no se ha dado en otra parte del mundo: parte de la ciudadanía compartió un mismo sentimiento hacia los asaltantes, solidarizándose con ellos, ayudándoles a escapar para que no los mataran", compartió. "Fueron 24 horas, el 20 de abril de 1988 fue un día de asalto", agregó. En aquel tristemente memorable día, los asaltantes mantuvieron retenidas a más de 50 personas durante alrededor de 24 horas. El accionar de las autoridades sigue siendo cuestionado, pues fallecieron cuatro personas y nunca se estableció de dónde provenían las balas, y aunque los testigos aseguran que fueron los policías, los asaltantes capturados declararon que fueron obligados a admitir la responsabilidad. Los fallecidos fueron la cajera Rosa María Padilla, el subgerente Manuel Sandoval, el socorrista Marco Antonio Estrada, y el agente de la Policía Judicial, Roberto Cruz Soto. El socorrista y el policía se encontraban en el banco como clientes. Los asaltantes mantuvieron comunicación constante con medios locales, principalmente de radio, y nacionales, con llamadas a noticieros de televisión. La sociedad empatizó de tal manera con los delincuentes, que los ayudaron a escapar a bordo de un vehículo de servicio de valores. Tres de los asaltantes fueron aprehendidos: Iván Camarena 'El Pelacuas', Mario Valdez 'El Niquelado', y José Ramón Terrazas 'El Ranas'. Gilberto Valenzuela, Catarino Ruiz y Guillermo González 'El Zuky', lograron fugarse. En la presentación del documental participó el escritor Alfonso Orejel, que además de participar como narrador en el documental, aportó material de audio para su elaboración. Estuvieron presentes Policarpo Infante Fierro, quien entonces ocupaba el cargo de Secretario del Ayuntamiento, así como Lorena Larrinaga y Leonel Mendívil, quienes fueron rehenes durante el asalto.