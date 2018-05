Presentan el libro Reflexiones en torno a la violencia en México, en el marco del festival de la UAS 2018 - Noroeste

Presentan el libro Reflexiones en torno a la violencia en México, en el marco del festival de la UAS 2018

El libro, mencionó Juan Carlos Ayala, es resultado del primer coloquio nacional de Violencia que se realizó en Culiacán en 2014, como una reflexión interdisciplinaria sobre la violencia criminal que aqueja al País y que está matando a la juventud y a la ciudadanía

Valeria Ortega

En el marco del Festival Internacional Universitario de la Cultura 2018, se llevó a cabo la presentación del libro Reflexiones en torno a la violencia en México, de los autores Juan Carlos Ayala y Gerardo Valencia, con la intervención del comentarista Orlando Espinoza.

El libro, mencionó Juan Carlos Ayala, es resultado del primer Coloquio Nacional de Violencia que se realizó en Culiacán en el año 2014, como una reflexión interdisciplinaria sobre la violencia criminal que aqueja al País y que está matando a la juventud y a la ciudadanía, pero sobretodo de la violencia en Sinaloa, que es un estado estigmatizado por el problema del narcotráfico y el crimen organizado.

“Son reflexiones sobre violencia criminal, de genero y social, vista en distintas aristas la violencia no sólo es asecinato, hay violencia subjetiva como el ejercicio del poder y el control del Estado a través de distintos dispositivos que pueden ser las cámaras de video viglancia, internet, ordenamiento en las instituciones, la pobreza y miseria” comentó.

Gerardo Valencia, en su intervención comentó que el ser humano ha sido definido en diferentes perspectivas, como animal racional, simbólico y político, pero también como un animal que ejerce violencia continuamente en contra de sus semejantes, al medio ambiente y a los demás seres vivos.

“La historia de la humanidad ha sido hasta ahora la del ejercicio de la violencia, no quiero decir que el hombre será un animal violento por naturaleza, ejercer violncia no significa ser violento. Se dice que alguien es violento cuando actáa de forma desmedida y desproporcionada, que se deja llevar por su mal caracter” dijo.

Tambien comentó que en los ensayos que presenta el libro hay tres factores que invitan a reflexionar y que propician la violencia, el primero que tiene que ver con el Estado y con las instituciones, el segundo con las formas culturales de convivencia y el otro son los medios de comunicación y las redes sociales.

“Reflexionar sobre estos nos puede llevar a accionar para disminuir las formas violentas en las que nos relacionamos”, dijo Gerardo Valencia.

“Es cierto que no es tan fácil demostrar el origen de la violencia como si hubiese una causa única, a la vez es dificil conocer el acto en sí que produce la violencia, empero sí tenemos la posibilidad de interpretarla como un fenómeno humano que nos daña” agregó.

Aseguró que no tiene caso simplificar e imaginar que la violencia viene siempre de la misma fuente y que es importante pensar en la variedad de formas y circunstancias en las que esta se puede ejercer.

La violencia que se vive en Sinaloa, desde el estudio y reflexión de Juan Carlos Ayala, se origina de puntos de tención y el principal de ellos es el narcotráfico, además del crimen organizado.

“El contexto social en el Estado me hizo entender que analizar la identidad aquí no solo era analizar el desarrollo social y tradicional de nuestra comunidad, si no también los problemas emergentes que como el narcotrafico han ido creando sus propios constructos culturales de los cuales hay mucho que trabajar”, compartió.

“La principal violencia que hemos padecido y la más manifiesta es la violencia criminal, la que se origina en el crimen organizado, en el narcotráfico pricipalmente y que nos ha asesinado alrededor de 60 ml sinaloenses desde el año 1980 que son los que marcan las estadísticas, además de la otra infinidad de sinaloenses que no aparecen y que ya hay un interés nacional de crear figuras públicas para atender esa problemática”.

“Resultado de todo esto es este libro, en el cual participan investigadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Universidad de Occidente, y las Universidades Autónomas de México, Puebla y Baja California, entre otras”, finalizó Juan Carlos Ayala.

LOS INVITADOS

Juan Carlos Ayala se desempeña como filósofo e investigador de tiempo completo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAS y sus líneas de ivestigación son la violencia criminal, la identidad y la cultura. Es autor y coordinador de diversos títulos como Tres caras de la identidad y Criterios para una filosofía aplicada.

Gerardo Valencia es maestro en Filosofía, profesor e investigador de tiempo completo en la Facultad de Filosofía y Letras de la UAS. Es consejero universitario,

El comentarista del libro Orlando Espinoza, es licenciado en Derecho, Filosofía, es profesor y secretario académico de la Facultad de Filosofá y Letras, ha escrito para distintas revistas a nivel internacional y nacional.