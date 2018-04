Presidenta de la Comunidad de Madrid renuncia tras escándalo por robo - Periódico Noroeste

Presidenta de la Comunidad de Madrid renuncia tras escándalo por robo

Su dimisión ocurre luego de un video en el que aparece en 2011 sustrayendo unas cremas en un supermercado

Noroeste / Redacción

25/04/2018 | 11:35 AM

María Cristina Cifuentes Cuencas anunció este miércoles que renunció a su cargo de presidenta de la Comunidad de Madrid, luego de que se divulgara un video grabado en mayo de 2011, en el que se observa el momento en que roba dos cremas anti edad de un supermercado, siendo vicepresidenta de la Asamblea y unos meses antes de ser nombrada delegada del Gobierno.

"Me voy con la cabeza muy alta", declaró Cifuentes Cuencas, tras una serie de escándalos, que concluyó con el delito revelado por el medio español OK Diario este miércoles, en el que se observa a la ahora ex presidenta de la Comunidad de Madrid, grabada por una cámara de seguridad, retenida, acusada de robar dos botes de crema antiedad, valoradas en unos 40 euros, que escondía en el bolso.

