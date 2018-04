Pretende 'Chino' cortarle los hilos al 'Títere' sobre el cuadrilátero - Periódico Noroeste

BOXEO

Pretende 'Chino' cortarle los hilos al 'Títere' sobre el cuadrilátero

Cosme Rivera se declara listo para enfrentar el viernes 13 de abril a Miguel Ángel Vázquez en la función de boxeo profesional

Jonathan Juárez

Esta puede ser su última oportunidad para buscar la oportunidad de disputar un campeonato del mundo y para ello se está preparando.

Pero enfrente tendrá a un pugilista que también quiere recuperar lo que hace algunos año dejó.

Para ello, Cosme "Chino" Rivera se está preparando para medirse ante Miguel Ángel "Títere" Vázquez, el viernes 13 en la función de boxeo profesional "Honor y Gloria", que presentará Promociones Boxísticas de Culiacán.

Con muchos años en el pugilismo, el popular "Chino" Rivera también sabe lo que es ganar cinturones a lo largo de su carrera, pero sueña con hacerse de uno más; un campeonato del mundo.

"Ya estoy casi listo, estamos cerrando nuestra preparación, esta es la parte fuerte de mi entrenamiento, y estoy seguro que vamos a dar una gran pelea", expresó el nacido en Guatabampo, Sonora, pero radicado, desde hace varios años, en la capital sinaloense.

Y es que el ganador de este combate, será el retador por un título internacional, por lo que tanto Rivera como Vázquez buscarán salir con los brazos en alto.

"Estoy consiente que no será un rival fácil, no por nada fue campeón del mundo, sabe enfrentar combates duros, por ello, me estoy preparando más fuerte, espero dar lo mejor de mi arriba del ring y darle a la afición otra victoria", resaltó Rivera.

La pelea está pactada a 10 round en la división de los superligeros. En la misma velada boxística, que iniciará a las 20:00 horas, también estarán Jesús "Choby" Acosta, José "Kid" Olmeda, Victoriano Núñez, Jaime Barajas, entre otros.