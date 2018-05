Prevé Alcaldesa de Escuinapa destituir a director de Obras Públicas - Periódico Noroeste

AYUNTAMIENTO

Prevé Alcaldesa de Escuinapa destituir a director de Obras Públicas

Afirma Fernanda Oceguera que pese a que ha hablado en varias ocasiones con el funcionario, ‘no hay resultados’

Carolina Tiznado

ESCUINAPA._ El director de Obras Públicas, Jesús Contreras Sandoval, podría dejar su cargo, anunció la Alcaldesa Fernanda Oceguera Burques.

“Obras Públicas está lento, he establecido diálogo con Jesús Contreras, pero no se pone a mi ritmo de trabajo, he hablado mucho con él pero no hay resultados”, dijo.

