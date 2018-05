Primaria José Natividad Toledo golea en el Torneo Interprimarias - Noroeste

FUTBOL

Primaria José Natividad Toledo golea en el Torneo Interprimarias

Se impone por marcador de 8-0 a la Lázaro Cárdenas

Leopoldo Lerma

ESCUINAPA._ El futbol infantil en la rama femenil se encuentra en su mero apogeo, pues la Escuela Primaria José Natividad Toledo turno matutino lució en gran forma sobre la cancha en este fin de semana.