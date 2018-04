Prioritario atender problemas sociales del sector pesquero: Clouthier - Periódico Noroeste

ELECCIONES 2018

Prioritario atender problemas sociales del sector pesquero: Clouthier

El candidato independiente al Senado visitó el puerto de Topolobampo

Carlos Bojórquez

08/04/2018 | 04:04 AM

El candidato independiente al Senado, Manuel Clouthier Carrillo, consideró prioritario que se atiendan los problemas sociales del sector pesquero.

“Sé que este nivel de marginación que se vive en Topo, es prácticamente la constante en todos los centros pesqueros”, comentó.

Clouthier Carrillo visitó el puerto de Topolobampo este sábado, junto con su compañera de fórmula, María Guadalupe Saldaña, y el candidato independiente a Diputado federal por el Distrito 02, Paúl Alonso López de Santa Anna.

Tras escuchar las demandas de los pescadores, cuyas principales exigencias eran sobre oportunidades de desarrollo y la carestía en alimentos, señaló que son insuficientes los ‘paliativos’ de los programas de Gobierno.

“Son con criterio clientelar, sólo buscan generar dependencia. Mientras el Gobierno no quiera que el mexicano vuele por su cuenta, sino que lo quiera seguir manteniendo jodido, para siga siendo dependiente de él, este país no va a prosperar”, sostuvo.

En este sentido, reconoció que la modernización de los malecones en sitios como Topolobampo, Altata y Mazatlán, ha generado una mayor atracción turística, necesitan atenderse los aspectos de carácter social para que los pescadores mejoren realmente su calidad de vida.

A una semana de haber iniciado las campañas federales, Manuel Clouthier Carrillo ha encontrado a una sociedad harta de los ‘malos gobernantes’, pero con la decisión de generar un cambio desde las urnas.

“Donde me he parado, la gente está muy cansada, muy harta, pero también decidida. No es un hartazgo que se quede en la queja, sino un hartazgo que ya decidió que a los malos gobernantes, y ratas, los tiene que correr, y lo van a hacer con el voto”, exclamó.