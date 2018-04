Promete 'Tigre' Anaya terminar pronto con su rival en el cuadrilátero - Periódico Noroeste

BOXEO

Promete 'Tigre' Anaya terminar pronto con su rival en el cuadrilátero

El sinaloense se enfrentará el viernes 13 de abril ante Rafael Ortiz, con la meta puesta ante Miguel ‘Toro’ Sánchez

Jonathan Juárez

Hace un mes, Francisco "Tigre" Anaya perdió en Los Mochis por la vía de las tarjetas ante Miguel “Toro” Sánchez. Ese resultado no le gustó y lo consideró como un robo, por lo que quiere la revancha.

Pero primeramente tiene que pasar la aduana de este viernes, cuando se enfrente a Rafael Ortiz en la función “Honor y Gloria”, de Promociones Boxísticas de Culiacán, que encabezará Cosme “Chino” Rivera y Miguel Ángel “Títere” Vázquez.

Anaya, quien no dejó de entrenar tras su última pelea, se declaró listo para su compromiso, el cual espera terminar pronto y enfrentar a Miguel Sánchez, a quien retó públicamente.

“Tengo pelea esta semana, no conozco a mi rival, nunca lo he visto, sé que ha peleado, pero no me interesa, yo me preparo para pelear y para ganar, y es lo que vamos a hacer”, resaltó el pugilista, quien tiene más experiencia que su rival.

“Quiero agradecer la oportunidad que me da la promotora por pelear en esta función que ‘pinta’ para ser una gran velada boxística con grandes peleadores, pero quiero lanzarle un reto a Miguel Sánchez, que dé la cara y me enfrente aquí en mi tierra”.

Agradeció el apoyo de sus patrocinadores, quienes lo ayudan a seguir preparándose, así como hizo una invitación a la población culiacanense a asistir a la función, que se realizará en el polideportivo Juan S. Millán a las 20:00 horas.