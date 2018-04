Promete Zavala acabar con la corrupción - Periódico Noroeste

Asamblea de AmCham

Promete Zavala acabar con la corrupción

Aseguró que de ganar la Presidencia su Gobierno tendrá una relación de respeto con el Presidente Donald Trump

Sinembargo.MX

MÉXICO (Sinembargo.MX)._ La candidata independiente Margarita Zavala Gómez del Campo, prometió ante los empresarios de México y Estados Unidos que de llegar a la Presidencia acabaría con la corrupción y llamó a no tener miedo a “ya saben quién” y a evitar los votos de pánico.

“Les pido que pongan en el centro a México, no sus miedos; no su miedo a ya saben quién. No al miedo. No a los votos de pánico, eso sería la congruencia con lo que creemos”, dijo durante su participación en la 101 Asamblea de Socios de la American Chamber en la Ciudad de México.

Sobre el tema de la corrupción se comprometió a dar seguridad a las empresas.

“Seré implacable contra la corrupción. Si ustedes tienen problemas, imagínense a la familia que pone un restaurante, al joven que está saliendo de la unidad; si no terminamos contra la corrupción no lograremos avanzar”, dijo.

En el tema de la relación bilateral México-Estados Unidos aseguró que de ganar la Presidencia su Gobierno tendrá una relación de respeto con el Presidente Donald Trump, a quien también le exigió respeto para los mexicanos.

“Al Presidente Trump pedimos respeto, como se lo pedimos a cualquier persona”, dijo la ex Primera Dama.

Margarita Zavala se pronunció por restablecer la Secretaría de Seguridad Púbica para combatir la inseguridad en el país. También propuso abrir una oficina de Ética para combatir a la corrupción, aumentar el salario mínimo y apoyar a las pequeñas y medianas empresas.

“Estoy aquí pidiéndoles el voto porque sé que ustedes se preocupan por México”, dijo ante los empresarios al concluir su participación.

Sobre el candidato del Partido Revolucionario Institucional, José Antonio Meade Kuribreña, la ex Primera Dama dijo que es un priista “por conveniencia” y que su mayor atributo es haber trabajado en “el mejor Gobierno panista”, en referencia a la gestión del ex Presidente Felipe Calderón.

Mientras que, de Ricardo Anaya, la ex panista dijo que es un priista por hábitos. “Hay un desdibujamiento de las ideas y de los principios, cada candidato no sabe, por ejemplo, en el caso de Ricardo, si aprobar la reforma energética, como la aprobó el PAN, o como lo rechaza el partido que lo sostiene”, añadió Zavala.