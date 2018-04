Proyectan al poeta sinaloense como un Rock Star - Periódico Noroeste

MARTES DE POESIA

Proyectan al poeta sinaloense como un Rock Star

Fomentar la promoción y creación de poesía es el objetivo del colectivo Martes de Poesía, que desde hace año y medio se presenta en el Café Teatro Cúcara y Mácara

Leopoldo Medina

Las luces están listas, tras bambalinas los participantes se preparan, sobre el escenario, Judith se encarga del montaje, mientras que en la sala Iver Celeste, con escoba en mano, dirige el acomodo de las sillas y las mesas para los asistentes, y Fernanda, se encarga de que el sonido se escuche perfecto, todo para recibir a la estrella principal de la noche, la poesía.

En poco tiempo los acordes de la guitarra y la voz de Víctor Espada invaden el escenario, marcando así el inicio a un Martes más de Poesía, que como desde hace más de un año y medio lleva realizándose ininterrumpidamente en el Café Teatro Cúcara y Mácara.

Esta vez, la temática fue a la osamenta, por lo que en el escenario las voces de Anehel Ramírez, Alejandra Machado, Tito Rosales, Soren e Iver Guzmán, se hicieron presentes realizando lecturas en alusión al cuerpo, a los huesos, a la misma muerte, con poemas propios así como de los autores Alfonso Tapia, Mario Bojórquez, Alejandra Mistral, Miguel Hernández, entre otros.

“Dos especies de manos se enfrentan en la vida, brotan del corazón, irrumpen por los brazos, saltan, y desembocan sobre la luz herida a golpes, a zarpazos. La mano es la herramienta del alma, su mensaje, y el cuerpo tiene en ella su rama combatiente. Alzad, moved las manos en un gran oleaje, hombres de mi simiente”, lee Iver Guzmán.

Un espacio dedicado a la poesía

Posicionar al poeta como el “Rock Star” de la poesía a través de un espacio alternativo donde los amantes de este género literario puedan dar a conocer su obra y así proyectar a los nuevos exponentes de la poesía de Sinaloa, es parte de los objetivos principales que tiene el colectivo Martes de Poesía.

Su fundadora es Judith Alejandra Cárdenas López, actriz de teatro y promotora cultural por parte de Conaculta, quien destacó que Martes de Poesía surge a raíz de una iniciativa propia, acompañándola en este proyecto Thalía Santarrosa e Ivonne Martín, sumándose también Fernanda Cuén, Iver Celeste Guzmán, Anehel Ramírez, Sergio Guzmán entre otros.

“Este colectivo surge para crear una alternativa enfocada para disfrutar exclusivamente la poesía, el cual parte de su visión es promover, difundir la poesía y poeta culichi, edificar a nuestros poetas como un Rock Star, para que la gente lo vea como lo máximo, ponerlo de moda, bombardear a la gente de poesía y lo mejor es que poco a poco lo hemos logrado”, expresó.

Recordó también que algo que impulsó mucho este proyecto fue el apoyo que hasta el momento le ha brindado Alex López, dentro del foro del Café Teatro Cúcara y Mácara, la que fue la casa del dramaturgo sinaloense Óscar Liera.

Un abanico de posibilidades

Desde sus inicios hace año y medio, el colectivo lanzó la invitación a poetas de la localidad a participar en el foro, por lo que la respuesta fue inmediata, acudiendo al llamado exponentes de la lírica, mezclando en su programación poesía, música, lecturas e instalación, incluso fusiones de poesía y danza.

“El foro nos ha abierto un amplio abanico de posibilidades el cual ha sido muy bien recibido por público y exponentes que deseaban un espacio así, enfocado cien por ciento a la poesía, incluso tenemos un espacio llamado micrófono abierto para que la gente que no está programada en la lista de participantes ese día, pueda hacerlo para subir al escenario y compartirnos algún texto propio, lectura, o simplemente su poema favorito”, comentó Cárdenas López.

La también promotora de lectura compartió que desde el primer día la afluencia al Martes de Poesía fue grande, que incluso hubo gente se quedó fuera, y que aunque la asistencia del público ha sido rotativa, jamás han estado sin asistentes en cada edición.

“Más allá de disfrutar de la poesía y edificar la figura del poeta, otro de nuestros objetivos es generar nuevos públicos, ofreciendo una experiencia más libre, dejando atrás que la poesía tiene que ser muy solemne y aburrida, por ello la exponemos acompañada de otros contextos que la vuelven más íntima, para que vean que la poesía también puede brillar como el cuento o la novela que son de más interés para el público”, expuso Judith.

Resaltó que la mejor manera de fomentar la poesía es compartiéndola, hablando de ella, escuchándola, recomendándola, cual si fuera un chisme y que más que preocuparse por saber por qué no se lee en Sinaloa, el colectivo se enfoca en la que sí quiere leer brindando para ellos este foro.

Martes temáticos

Parte del atractivo de los Martes de Poesía es que cada edición es temática, enfocándose en un tema en específico, por lo que los participantes preparan sus lecturas en torno al tema que se haya planteado para ese día.

Autores como José Pacheco, Kafka, Charles Dickens, Miguel Hernández, Gilberto Owen, entre muchos otros han sido leídos por los asistentes en este foro, quienes disfrutan que cada martes la temática sea distinta, sin dejar de lado las lecturas propias enriqueciendo así el contenido del programa.

Tan bien ha sido aceptado este colectivo que se ha vuelto itinerante, siendo invitados a estados como Puebla y Ciudad de México, actividad con la buscan también resaltar la poesía sinaloense, para que se reconozca que en Sinaloa también son hacedores de cosas positivas, creadores de buena poesía, lugar de importantes escritores, un lugar con mucho que ofrecer.

Personajes como Óscar Paúl Castro, Eduardo Ruiz, Enrique Olmos, Eduardo Elizalde, entre muchos otros se han presentado en este foro compartiendo sus lecturas, representando para Judith un éxito importante como colectivo.

¿Colectivo feminista?

La también poetisa señaló que muchos han sido los retos que han tenido que pasar para que el éxito de su proyecto no decaiga, uno de ellos es, que al ser un colectivo creado por mujeres la gente piensa que son un grupo feministas, cuando no es así.

“Nuestro colectivo no va por ese lado, no tiene una postura política sólida unilateral, pero por el hecho de ser sólo mujeres la crítica ha sido muy agresiva, incluso nos han llamado edecanes de la lectura, o animadoras de la lectura, cuando no es así, porque detrás de este proyecto hay mucho trabajo por parte de sus integrantes”, subrayó.

Agregó que recibir críticas de quienes ni siquiera conocen su proyecto, o se han acercado, si es algo indignante para ellos como colectivo.

Otro reto ha sido el económico, ya que no cuentan con el apoyo de programas oficiales, por lo que sufragan las actividades que realizan con su propio dinero u ofertando algunos de los productos que ellas crean para escuelas, ferias entre otros.

Entre sus logros destacó Judith está el haber sido invitados al Festival del Verbo en la Ciudad de México en donde compartieron el escenario con poetas muy importante como Juan Cirerol, Johana Jaramillo, Cinthia Franco, Laura Lorca, personajes de gran peso en el mundo de la poesía.

“Tenemos invitaciones para ir a Tijuana, nuevamente a la Ciudad de México, Veracruz, Guadalajara, y la idea es ir abarcando más espacios, darnos a conocer lo que somos y lo que hacemos”, dijo.

Resaltó que a esto se suma el logro más importante para ellos, el de la permanencia, ya que crear una programación semanal, tener un público fijo que se interesa en saber que viene cada martes, participantes ansiosos en leer su poesía, no ha sido nada fácil, pero que todo ha resultado gracias al interés de muchos por este colectivo.

Judith platicó también que para este año parte de sus planes es formalizar al colectivo legalmente, empezar a apostarle a la creación de una revista de poesía, un proyecto que tienen planteado desde hace un año pero que por proyectos personales no se ha logrado concretar, por lo que esperan en agosto echar andar el piloto de la revista propia de Martes de Poesía para difundir y promover el talento local no solo de la poesía, sino también de la música.

Otro de sus planes es poder tener su propio espacio, buscando consolidarse como asociación civil, como un grupo de personas en permanente esfuerzo por la promoción, difusión y creación de la poesía a través de talleres para que este tipo de colectivo se replique en todos lados.