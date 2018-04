Publicidad: ¿Por qué pagar tanto de luz? - Periódico Noroeste

Publicidad

14/04/2018 | 06:00 AM

Más de alguna vez la mayoría se ha quejado del pago realizado a su empresa de energía eléctrica, y regularmente, estas quejas se incrementan durante la temporada de verano. Lo cierto, es que la luz, o bien, energía eléctrica es cara y es un recurso que inevitablemente se tiene que pagar. Primero hay que saber cómo se mide la luz, y posteriormente, cómo se calcula el cobro de la misma.

El hogar del futuro

La energía eléctrica, o coloquialmente conocida como luz, se mide en Kilowatts por hora y se abrevia kWh, siendo esto lo que registra el medidor de la compañía que cada quien tiene en su casa o negocio. La cantidad de kilowatts viene en su recibo que llega mensual o bimestral según el sector de la ciudad donde se radique.

La luz se cobra según la cantidad de kilowatts consumidos, es decir, mientras más luz consumas, pagarás un precio más alto por ella. No importa el sector de la ciudad donde se viva, si no la cantidad de energía que se gasta para asignarle el precio. Basta con revisar detenidamente el recibo de luz para conocer los precios que se están pagando por kilowatt, y si el consumo del domicilio es alto y acorde a los equipos eléctricos que se tienen como aires acondicionados, refrigeradores, etc.

Crea en tu hogar una armonia comoda y agradable

Una recomendación normalmente otorgada por empresas como CREATECH ENERGÍAS, empresa dedicada al ahorro de luz e instalación de paneles solares, es mantener un consumo dentro del subsidio de CFE a través del monitoreo constante del consumo de energía en el domicilio mediante el medidor, y en caso de tener un consumo mayor al del subsidio, buscar estrategias de ahorro con equipos de bajo consumo eléctrico.

Una vez consciente del consumo y el precio total de la energía eléctrica, como usuario es un deber no sólo por el lado económico, sino también por el medio ambiente, contribuir consumiendo únicamente lo necesario, y esto sólo se logra entendiendo cómo se mide y cobra la energía.

Desde hace un par de años ya se implementan paneles solares

Hacer que el consumo de energía eléctrica sea el más bajo posible

Actualmente, ya existen casas que se diseñan y construyen proyectando un consumo de luz bajo

El aprovechamiento de la luz natural del sol

Dar lugar a una generacion de electricidad por cuenta propia

Los paneles solares pueden ser instalados de forma estética y vistosa