Que AMLO sea el mejor posicionado no significa que ya sea Presidente: López - Periódico Noroeste

Que AMLO sea el mejor posicionado no significa que ya sea Presidente: López

El Director General de Noroeste, en conferencia con Parlamento Ciudadano de Sinaloa, manifiesta que lo que se ve en redes sociales no es lo que sucederá el 1de julio

Antonio Olazábal

Que Andrés Manuel López Obrador sea el candidato mejor posicionado en redes sociales y en la opinión pública para la elección Presidencial del 1 de julio, no forzosamente quiere decir que ya tiene ganada la contienda, ya que gran parte de los internautas son jóvenes, comúnmente llamados “millennials”, que muchos de ellos a la hora “D” no salen a votar, opinó Adrián López Ortiz, Director General de Periódico Noroeste en conferencia con el Parlamento Ciudadano de Sinaloa.

Las campañas, dijo, son para que los ciudadanos conozcan a los candidatos y les cuestionen sobre sus planes de gobierno.

López Ortiz subrayó que el voto de los jóvenes es muy importante, ya que representa poco más de un tercio del electorado en el País.

Dijo también que el voto antisistema se está haciendo presente en muchas partes del mundo, y que en México de acuerdo a las encuestas al parecer no será la excepción; sin embargo, de llegar a equivocarse el electorado, son errores que cuestan caro.

“Las audiencias aprenden, el asunto que en temas electorales sale muy caro el aprendizaje, muy muy caro, ahí están los Estados Unidos, hablas ahorita con académicos estadounidenses incluso los conservadores, y te dicen, “creemos que Trump fue nuestro nunca más, teníamos que aprender para no volver hacerlo nunca””, aseveró.

Mencionó que la mayoría de los jóvenes y la ciudadanía en general ve a Andrés Manuel López Obrador, no como la mejor opción, sino como la única, ya que tanto el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional no cumplieron con las expectativas de los votantes, añadió que ante ese desencanto, la gente no está votando escuchando a los candidatos, sólo vota molesta.

“No es que Andrés Manuel nos parezca mejor opción, sino la última, porque ya probamos con las otras dos opciones y entonces, pues al PRI lo conocíamos bastante bien y el PAN no parece haber aprovechado la oportunidad”, sostuvo.