¿Qué Crees? - Noroeste

Claudia Gómez Llanos

“La mejor edad es la que tenemos ahora. Ni un segundo más, ni un segundo menos”. (Walter Riso).

¡Hola Mazatlán! Espero que te encuentres muy bien, disfrutando de este primer domingo de mayo. Las noticias y eventos sociales entre los mazatlecos siempre están presentes en esta tu columna dominical, así que te cuento las novedades de la semana.

Noticias y eventos de los mazatlecos

Una poderosa fusión de temperamentos y atmósferas será lo que los músicos de la Camerata Mazatlán, bajo la batuta del maestro Pércival Álvarez ofrecerán en el concierto Fuerza y encanto, el sábado 12 de mayo, a las 20:00 horas en el Teatro Ángela Peralta. Los músicos mazatlecos abordarán la “Sinfonía No 5” de Ludwig Van Beethoven y el “Concierto de Aranjuez”, de Joaquín Rodrigo, dos obras que se han convertido en íconos de la cultura occidental por la fascinante gama de emociones que sus autores supieron plasmar en ellas. Boletos disponibles en la taquilla del Teatro Ángela Peralta, de lunes a viernes.

La Compañía de Ballet Clásico de Mazatlán y la Escuela de Ballet Clásico de Cultura de Mazatlán presentarán en el Teatro Ángela Peralta “La Bella Durmiente”, uno de los cuentos más famosos en el mundo que cobrará vida a través de una espectacular escenografía, nuevo vestuario y música en vivo de la Camerata Mazatlán, dirigida por el maestro Pércival Álvarez. Funciones el 15 y 16 de junio, a las 20:00 horas. Los boletos ya están a la venta en taquilla del Teatro Ángela Peralta.

El martes 22 de mayo, las Damas Voluntarias de DIF Mazatlán te invitan a la degustación de platillos y presentación del Recetario DIF Mazatlán en tu cocina. En este recetario disfrutarás de las mejores recetas y con tu cooperación apoyas a quienes más lo necesitan. La cita es en el Parque Ciudades Hermanas, a partir de las 17:00 horas. La cuota de recuperación es de 350 pesos.





Pequeños cumpleañeros

Quien celebró su cumpleaños número 11 es la linda Natalia Milán Arias, quien estuvo muy festejada por sus papás, José y Natalia Arias de Milán, así como por todos sus tíos y primos, quienes la festejaron y le obsequiaron lindos detalles. ¡Muchas felicidades!





De aniversario

Enviamos abrazos a nuestros amigos Nuri González Monjaraz de Lizárraga y Enrique Lizárraga Cazares, ya que este fin de semana celebran 17 años de feliz matrimonio, así que para ellos y sus hermosos hijos, Nurita y Sebastián, van las felicitaciones por la bonita familia que han formado.

También felicitamos a Sergio y Karla Lizárraga de Watson, ya que se encuentran celebrando 15 años de feliz matrimonio. Que sean muchos más.

Su octavo aniversario de bodas celebran Mario Gómez y Adriana Cavazos de Gómez, a quienes les deseamos más por venir.

Trece años de feliz matrimonio cumplieron Vanessa Bernal de Hohl y Mike Hohl, por lo que desde este espacio los felicitamos





Celebran su cumpleaños

“Las mañanitas” el día de hoy se las cantamos a Valeria González Castillo, Flor de María Díaz Estolano, Jorge Quintero C, Kathya Arellano de Azcona y Édgar Olson Capaceta, así que no dejes de felicitarlos y desearles lo mejor. Feliz cumpleaños.

Durante esta semana también celebrarán otro año de feliz vida Gisela Fernández, Delia León, Marcela Sánchez, Iván Uriarte, María Fernanda Rojo, Gabriela Elías Azcona, Martha González, Maricarmen Guzmán, Edna Ibarra, Flor Isalia Gutiérrez Alcalde, Nayeli Rodríguez, Adriana Orona, Daniela Ramos, Caro González, María Elena Rosete, Alfredo Fuentevilla, José Joel Bouciéguez Velarde, Bárbara Ruelas, Nely Bernal, Carlos Hernández Zamudio, Sandra Camacho Cont, Gina Gómez Gámez, María Aldara Lizárraga, Martha González, Irasema González Bamford, Abril Vizcaíno, Grecia Santana, Chío Uribe, Chris Aréchiga y Michelle Chapman. Para todos van nuestros mejores deseos por su cumpleaños, muchas felicidades.

Una guapísima cumpleañera de mayo es nuestra querida amiga Soraya López de Mora, quien ha estado superfelicitada y festejada por su cumpleaños, por supuesto su esposo, Francisco Mora, fue el primero en felicitarla y desearle lo mejor al igual que sus guapos hijos, Sorayita y Panchito. Sus amigas del gimnasio se reunieron el viernes por la mañana, para celebrarla con un rico desayuno en un delicioso restaurante en el corazón de la Zona Dorada, donde la festejada y sus amigas disfrutaron de una agradable mañana.

En un restaurante con especialidad en comida italiana fue celebrada Ángeles Haro por sus amigas con motivo de su cumpleaños. Entre ellas, Ana Isabel Magdaleno, Bertha Olazábal, Maliche Humarán, Lola Rivera, Lupita Haro, Paty Haro, Celeste Ramírez, Chela Zepeda, Carmen Yolanda Lizárraga, Jimena Del Valle, Tina Haro, Elva Sandoval y Alicia Habif. Quienes le desearon lo mejor, disfrutando todas de una gran velada.



Primera comunión

En el Templo de La Sagrada Familia realizaron su primera comunión los hermanos Gonzalo y Sebastián Llausás Pérez. Ellos estuvieron acompañados por sus padres, Gonzalo Llausás Azcona y María Elena Pérez de Llausás, quienes invitaron como padrinos de sus hijos a Alejandro Méndez Pérez y Andrés Méndez Pérez. Familiares y amigos felicitaron a los nuevos comulgantes y celebraron posterior a la ceremonia con un rico desayuno, muchas felicidades.

De aniversario

Esta semana celebraron cuatro años de feliz matrimonio, Jaqueline Labrada Lleras y Daniel del Valle Coppel, por lo que desde este espacio los felicitamos y deseamos cumplan muchos más, felicidades.

Enviamos felicitaciones especiales a la talentosa maestra de baile Zai Higuera, ya que este fin de semana celebró 14 años de formar su academia. Enhorabuena y que sigan los éxitos.

María Aldara Lizárraga y Jesús Xibillé celebraron 19 años de casados, los mejores deseos amigos.

Muestra de teatro

Del lunes 7 al sábado 12 de mayo se llevará a cabo la V Muestra de Teatro. Con la participación de artistas formados inicialmente en la Escuela de Teatro del Instituto de Cultura de Mazatlán y la convergencia de distintas artes escénicas. Esta edición es distinta, porque algunos actores son ex alumnos o egresados de la Escuela de Teatro de Cultura y vienen a compartir una concepción más amplia de las artes escénicas desarrollada a su paso por otras instituciones como la Universidad Do Rio Grande de Brasil y el Centro de Arte Teatral; también vienen artistas que han asistido o impartido talleres en el puerto. La V Muestra de Teatro inicia el lunes 7 de mayo, a las 19:00 horas, en Casa Haas con la obra “Somos el enemigo” a cargo de la compañía española Cococó Teatro. El martes 8 de mayo desde la Ciudad de México, el grupo Me dijo, le dijo, le dije, actúa en “Carretera de mar”, a las 20:00 horas, en el Teatro Ángela Peralta. Pueden ingresar adolescentes y adultos. El miércoles 9 de mayo desde Cuernavaca llega al Teatro Ángela Peralta el Grupo de Teatro Quintaesencia con Psique (Los cantares), espectáculo para mayores de 12 años, un viaje al subconsciente para trascender del amor físico al espiritual. La obra inicia a las 20:00 horas. El viernes 11 de mayo, a las 18:00 horas, Casa Haas recibe a los actores de Arkhétypos Grupo de Teatro de Brasil con la obra “Gosto de Flor”, una puesta en escena que aborda el amor más allá del concepto de género, y a las 20:00 horas al Colectivo Vértice Lunar, de Oaxaca, con “Escenografía Lunar” para adolescentes y adultos. Se trata de un espectáculo de teatro y danza que enfatiza el poder de los sueños en torno a la construcción de la vida diaria. El programa concluye el sábado 12 de mayo, a las 19:00 horas, en Casa Haas con “Animales Humanos inadaptados”, una manera diferente de enfrentar los miedos a través del arte dramático y la danza contemporánea a cargo de la compañía Doca Danza Contemporánea, de Guadalajara.

