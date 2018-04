Que las 'pluris' se ganen con votos, propone Clouthier - Periódico Noroeste

ELECCIONES 2018

Que las 'pluris' se ganen con votos, propone Clouthier

Que las candidaturas plurinominales se ganen con votos, una ley que garantice equidad entre candidatos de partidos e independientes, así como evitar que el recurso de desarrollo social se destine para fines electorales, son algunas de las propuestas que anuncia el candidato al Senado por la vía independiente, Manuel Clouthier Carrillo

Janneth Aldecoa

Señaló además que buscará ampliar el derecho humano de los ciudadanos con aspiraciones políticas.

"Le entraremos al tema de que las candidaturas plurinominales sean abiertas en listas abiertas. En el mundo funcionan las pluris porque la gente las elige, no los partidos políticos como sucede hoy con listas cerradas, donde el partido elige en qué orden van. En el mundo funciona porque es la gente la que decide con sus votos en qué lugar quedan las listas plurinominales. Eso tenemos que hacer que funcione en México", explicó ayer en entrevista con Noticiero Noroeste.

Indicó que sus propuestas de campaña integran un eje económico relacionado con la iniciativa presentada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respecto a la reducción de la tasa de impuestos en su país, y que considera, México debe aprovechar para revisar todo su modelo fiscal.

"Eso ya lo está haciendo el vecino país. Si México no se ordena en ese renglón provocaremos que, en vez de que mucha de la inversión llegue a México se vaya a otros países más atractivos fiscalmente. Si de por sí a México le falta inversión para generar los empleos que se necesitan, imagínate si no se adecúa con este tipo de medidas", dijo.

En lo económico propone también que personas físicas puedan deducir en un cien por ciento los gastos médicos, de educación y de automóvil; mientras que las empresas pueden deducir más de 200 mil pesos en inversión de un automóvil.

"Vemos a funcionarios con Suburban que cuestan un millón de pesos, esto es totalmente inequitativo. Los ciudadanos tenemos que poder deducir porque si nos limitan las deducciones nos están subiendo de manera indirecta el impuesto", señaló.

En el ámbito social, indicó que impulsará que los recursos de desarrollo social que actualmente son utilizados con fines electorales se destinen a programas de beneficio social.

"Todo el dinero que se tira en materia de desarrollo social con criterio clientelar, electoral o de andar regalando para generar clientelas electorales tiene que desaparecer e invertirse en materia social a la salud. Necesitamos que los hospitales y centros de salud sí tengan medicamento, que le paguen bien a su personal, que haya médicos y servicios adecuados para atender la demanda que existe en el país, y no como ocurre actualmente, que programan citas hasta por dos meses o tres meses para que se muera antes y no la tengan que atender", dijo.

Plurinominales

Clouthier Carrillo señaló que como propuesta política, busca quitarle el control a la dirigencia partidaria con la asignación de las candidaturas plurinominales.

"El lugar de la lista lo debe establecer el elector. Él debe decir en función de cuántos votos tuvo cada quién, en qué lugar queda dentro de la lista y eso le da poder al ciudadano. Es lo que necesitamos en nuestra democracia. Venimos luchando por empoderar al ciudadano", señaló.

"El ciudadano debe de entender que los dueños del País somos nosotros, que los gobernantes son empleados, y que si salieron malos para trabajar y además nos roban, lo menos que tenemos que hacer es correrlo. Se les corre votando en contra de su partido y que premiemos a los que trabajaron bien ratificándolos en el cargo", indicó.

Durante la entrevista vía streaming la audiencia preguntó a Manuel Clouthier sus propuestas respecto al sistema de educación superior, y cómo evitará que las universidades dejen de estar al mando de mafias para enfocarse en la calidad académica.

Respondió que las universidades en México se han amparado en la autonomía, generando condiciones de caja negra y de secrecía para no rendir cuentas.

"La autonomía debe ser académica, no así administrativa, deben rendir cuentas desde el momento en que están recibiendo recursos públicos", mencionó.

"No pueden ser presa, como ha sucedido, de grupos de poder que utilizan a las universidades para fines político-partidistas. Eso debe acabar. Vamos a trabajar en ello", anunció.

Eslogan '¿Qué te importa?'

Indicó que durante su campaña preguntará al ciudadano qué es lo que le importa, qué es lo que le preocupa.

"Creo que la gente está hasta el gorro de que los políticos resuelvan de temas que nada más a ellos les importan y no les preocupa lo que le importa a la gente. Yo quiero saber qué es lo que les importa porque eso es lo que quiero atender, no lo que le importa a la clase política. Ha quedado claro que le dieron la espalda a la gente y que ahora la gente les dará la espalda a la clase política que ha traicionado a la ciudadanía", dijo.

Desde el arranque de campaña, señaló que los ciudadanos le han manifestado inconformidades por los servicios públicos municipales, solicitan mejorar en el tema de salud, y existe indignación en el tema de corrupción.

"La gente está muy enojada porque está batallando para sacar el chivo, para completar y atender la educación de sus hijos. Todos los que nos dedicamos a trabajar estamos batallando. Yo tengo toda la vida trabajando y a veces me va bien, otras regular y otras veces me va mal; por otro lado vemos a los políticos, que en tres años ya se hizo multimillonario. De eso estamos hartos los ciudadanos, y quieren que se combata la corrupción en serio, no simulando".

Seguridad

Respecto al tema de seguridad en México, indicó que el modelo policial está diseñado con criterios equivocados, con muchos policías, malos y mal pagados.

"Soy de la idea que el modelo policial en México debe diseñarse con poca gente, buena, y bien pagada. Como ejemplo, en Estados Unidos una patrulla tiene dos elementos, y en México arriba de una patrulla andan no menos de siete policías. En Estados Unidos dan miedo nada más de verlos en la patrulla, los de aquí también dan miedo, pero porque en México es más peligroso un policía que un delincuente. La gran mayoría de las desapariciones que existen en México han estado involucrados policías".

Señaló además que el Ejército Mexicano debe salir de las calles y regresar a los cuarteles, pues no han garantizado la seguridad de los ciudadanos y su presencia en las calles no se ha traducido en tranquilidad con menos hechos delictivos.

"Que no me vengan a decir que porque los cambiaron de azul a verdes son santos. Yo no me chupo el dedo. No me trago ese garlito. Los verdes son muy corruptos".

"El Ejército debe estar en los cuarteles, salvo que me dijeran que están contribuyendo a mejorar el tema de la seguridad. Pero ¿la presencia del Ejército ha disminuido la inseguridad?".

Respecto a la Ley de Seguridad Interior impulsada por el Presidente Enrique Peña Nieto, Clouthier Carrillo señaló que el PRI tenía un compromiso con el Ejército ante la realidad que vive en el país de perder la Presidencia de la República.

"Tanto el PRI como el Ejército tienen miedo de que le puedan deslindar responsabilidades por muchas de las actuaciones de abuso de poder en las que ha participado el Gobierno y el Ejército. Revisamos el caso de Ayotzinapa y vemos que han participado policías municipales, policías federales y también el Ejército; todos esos casos pueden llevar responsabilidades".

"El Ejército quería una ley que lo protegiera, un compromiso del Presidente Enrique Peña Nieto con el Ejército, pero eso no quiere decir que sea una ley que proteja al ciudadano, eso es lo que estamos buscando los mexicanos. Queremos leyes que protejan al ciudadano y no a quienes están en el poder", dijo.