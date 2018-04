Reacción en el humano - Periódico Noroeste

Medicina del Deporte

Reacción en el humano

Amigo lector de Noroeste, usted en su vida cotidiana, de qué manera responde a un estímulo...

Dr. Epifanio Castañeda Labra

Amigo lector de Noroeste, usted en su vida cotidiana, de qué manera responde a un estímulo, ya sea en la actividad deportiva o en las actividades de la vida diaria, éstas pueden ser por autodefensa o para mejor ejecución en lo deportivo.

En México, probablemente por su cultura del “ahí se va” o por falta de compromiso del entrenador o del mismo atleta, tanto en el deporte amateur como en el estudiantil (no todos) vemos que los reflejos y tiempos se ven alterados , o pueden ser normales para una persona no deportista. Estos parámetros, de encontrarse desarrollados, pueden ser la diferencia entre el éxito y la derrota.

En el ser vivo, los reflejos espinales confieren al animal un grado muy simple de movimiento, por lo tanto, el estudio y desarrollo de estos reflejos es relativamente sencillo. Los reflejos del tallo encefálico son el resultado de una información múltiple procedentes de diversos receptores.

En el deportista es importante el desarrollo de los diferentes reflejos los cuales se logran estimulando receptores, tanto externos como del propio organismo, estos receptores pueden variar de persona a persona, pero al final serán éstos los encargados de “autodefender” al organismo.

Receptores cutáneos, articulares y musculares. Estos receptores permiten “restablecer” el centro de gravedad respecto a la base de sustentación, situándolo verticalmente, y “alinear” el tronco y la cabeza con la perpendicular a la base de sustentación. Los reflejos que se establecen a través de estos receptores se denominan “reacciones de sostén”.

Al mejorar los receptores, la reacción empieza a ser “más efectiva”, por lo que los maestros de la cultura física deben tener conocimiento general del anatomofisiología (no invadir otras especialidades o licenciaturas), recordemos que el humano no es un objeto, tenemos que respetar y aplicar el rigor científico y lo principal, no causar daño.

En el humano el tiempo de reacción depende de la maduración del sistema nervioso y sistema músculo esquelético, y claro del resto de los sistemas y órganos, esto nos da la pauta que se tiene que respetar el crecimiento y desarrollo, ya que la maduración no es igual de niño a niño, el sexo también implica diferencia en la maduración, otro factor a tomarse en cuanta es la edad, ya que la edad biológica y la ósea es frecuente que no vayan a la par. A menor duración, los tiempos de reacción, repetición, etc., también están disminuidos, por eso la importancia que el entrenador tenga un diagnóstico, para posteriormente desarrollar éstos, siempre con conocimiento y seguimiento, recordemos que no existen los “todólogos”.

epical_med@hotmail.com