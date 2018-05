Reaccionan Stephanie Salas y Palazuelos a la bioserie de Luis Miguel - Noroeste

SERIE

Reaccionan Stephanie Salas y Palazuelos a la bioserie de Luis Miguel

Coinciden en desmentir los hechos y cuentan ‘su verdad’ en las redes

Noroeste / Redacción

La cuarta semana de transmisión de Luis Miguel-La serie sigue dando de qué hablar, pues ahora saltan a las redes las respuestas de los actores Stephanie Salas y Roberto Palazuelos ante su “participación” en la historia.

La emisión del domingo mostró a un personaje, Sophie, cantante debutante, quien se convirtió en la “venganza” de Luis Miguel ante la supuesta traición de su novia Mariana (Yazbeck).

En la historia, “El Sol” se entera del encuentro de Mariana con su exnovio “El Moro” (representando al entonces locutor Alejandro González Iñárritu “El Negro”) a través de uno de sus amigos cercanos, supuestamente Roberto Palazuelos, quien “adereza” de más el momento.

Es ante esta serie de hechos televisivos que Stephanie Salas y Roberto Palazuelos deciden ofrecer sus propias versiones y poner en entredicho la veracidad de lo relatado en la biografía del cantante.

La primera, en su cuenta de Instagram, afirma que su relación con Luis Miguel se dio antes del romance con Mariana Yazbeck, y que incluso la hija que tuvo con el cantante (Michelle Salas, quien fue reconocida por su padre hasta el 2009) ya había nacido para ese momento y así lo determina:

“Respecto al capítulo de ayer que alude a mi persona, quisiera hacer algunas aclaraciones. La serie biográfica no es cronológicamente acertada ya que, para empezar, mi hija ya había nacido al momento de la relación entre Mariana y Luis Miguel, en la cual yo no me interpuse. No hay que olvidar que se trata de una serie donde interviene la ficción, y que por lo visto tiene mucho contenido impreciso. Entiendo que la serie busque un efecto comercial y de promoción para alguien a quien quieren relanzar, pero ésta no retrata los hechos como sucedieron, y yo recientemente relaté mi lado de la historia en la revista ¡HOLA!.

Yo soy una mujer hecha y derecha y siempre lo he sido. Por lo tanto, como mujer y madre de dos, exijo el respeto que merecen mi hija, mi embarazo y mi persona, y pido que me dejen de incluir en esta narrativa tan irrespetuosa para mí y mi familia”.

Por su parte, el también empresario Roberto Palazuelos “El diamante negro”, utilizó su cuenta de Twitter para dosificar sus aclaraciones. Primero tuiteó: “Yo no fui a la boda de yuri ni tampoco le dije nada a Micki de Marianita yo siempre la he admirado y querido a ella”. Continuó en otro mensaje: “A la boda de yuri tampoco fue Mariana ese día Micky se fue con el Doc solamente”.

Para finalizar, compartió una foto antigua de Alejandro González Iñárritu, misma que ya ha circulado y en la que el hoy cineasta ganador del Óscar aparece junto al conductor Jorge “El Burro” Van Rankin, uno de los amigos de parrandas de Luis Miguel en su juventud, al igual que Palazuelos. El mensaje: “Que tiempos aquellos”.

LAS FANS RESPONDEN

Es precisamente en el Instagram de Stephanie Salas, donde la publicación ya acumulaba 8 mil 786 Me Gusta, que las fans de Luis Miguel se volcaron en defensa del cantante, e incluso se pusieron a sacar cuentas:

“Stephanie Salas ya salió a defenderse pero las cuentas no me salen. La relación de Mariana y Luismi duró del 87 al 88, la boda de Yuri fue el 20 de enero de 1988, Culpable o no salió el 25 de Noviembre del 88, Michelle Salas nació el 13 de junio del 89. Ayúdame ayudarte, amiga”, escribió un usuario de Instagram”, escribió un usuario de Instagram.

Otro fue todavía más allá: “Creo que la que tiene mal los tiempos eres tu. El video se hizo en el ‘87 ahi se conocieron Mariana y Luismi y salen fotos de esas fechas (87-88) que comprueban la relación de el con la Yazbeck para ese tiempo. Tu hija no nació hasta verano del ‘89. Según Mariana solo estuvieron como 6 meses juntos. Así que hacia tiempo ya ellos habían roto su relación para cuando tu hija nació. También te acuerdo que la Camil estuvo con el seguido después de ti (estos es según la entrevista que dio tu mama a “Sin Filtro”) y ellos tuvieron juntos como 6 años, según tengo entendido rompieron en el ‘94... haz la cuenta! Ademas, me acuerdo en una entrevista que dijiste que eras una chamaquita de 15 años cuando todo paso, nuevamente no concuerdan tus fechas. Yo entiendo que la serie tiene uno que otro error de tiempo pero no tan exagerado y también entiendo que meten un poco de ficción por aquello de que sea un poco mas dramática y así mantener a los televidentes en tensión y queriendo mas, pero de eso a que digas que ya Michelle había nacido cuando el y Mariana andaban, nada que ver!!”.

VUELVEN TRENDING TOPIC A IÑÁRRITU

Desde que inició hace cuatro semanas, “Luis Miguel, la serie” suelta bombas mediáticas, pero ninguna había sido tan comentada como la de esta semana, en la que se presenta al hoy cineasta ganador del Óscar, Alejandro González Iñárritu, como rival de amores de “El Sol”.

En la historia es interpretado por el actor Hugo Catalán y lo nombran como “El Moro”, el exnovio incómodo de Mariana Yazbek y motivo de discordia que terminó dando fin a la relacion entre Luis Miguel y la fotógrafa. Los memes en torno a este triángulo amoroso le dieron el éxito al capítulo de esta semana, el cuarto dentro de la serie, que terminó con la separación de Luis Miguel y Mariana Yazbek porque el cantante creyó que la fotógrafa le era infiel, hecho que supuestamente dio lugar a que el cantante aceptara interpretar la canción “Culpable o no”.

Es la década de los 80, Alejandro González Iñárritu era un conocido DJ y locutor de radio en WFM, conocido como “El Negro”. Tenía un estilo muy personal como locutor y se hizo famoso por transmitir conciertos en tiempo real. Más adelante, se convertiría en director de cine y ganaría cinco premios Óscar.

Así, además del odio habitual a Luis Rey, este domingo los internautas vieron a González Iñárritu como un nuevo enemigo de “El Sol”, así que no sólo lo incluyeron en los memes, sino que decidieron “vengarse” cambiando la biografía en Wikipedia del ganador de varios premios Óscar, aprovechando el hecho de que este sitio funciona como una enciclopedia digital alimentada de forma colaborativa y no es la primera vez que es utilizada para hacer bromas o tergiversar información.

Los datos agregados fueron borrados oportunamente, pero circularon en redes capturas de pantalla en los que se lee en un recuadro amarillo el nombre completo del cineasta y entre paréntesis “el que le bajó la novia a Luismi”; además de agregar en otra parte de la biografía la siguiente frase: “ahora se sabe que (Iñárritu) le quitó la novia a Luis Miguel, de acuerdo con la serie biográfica del cantante mencionado”.

TEMAS ABORDADOS

- En este cuarto capítulo apareció también un personaje llamado “Sofía”, con el perfil que la identifica como la cantante Stephanie Salas, con quien Luis Miguel terminaría procreando a su hija Michelle Salas, a quien no reconocería sino hasta muchos años después.

- También aparecen por primera vez Emilio Azcárraga y Raúl Velazco, en un adelanto de lo que fue en la vida real el despegue meteórico de Luis Miguel.

- Fue en la fiesta de la primera boda de la cantante Yuri con Fernando Iriarte, hijo de la periodista de espectáculos Maxine Woodside, en 1988. Cabe destacar como antecedente que en la vida real Luis Miguel ayudó a la veracruzana a huir con su entonces novio después de una entrega de los Premios TV y Novelas en 1985.

- En esta entrega de la serie se explica cómo por estrategia publicitaria Luis Miguel pasó de ser español a mexicano en una tarde, cuando en realidad nació en Puerto Rico en 1970, hijo de un español y una italiana.

- Continúa el misterio del destino de su madre, Marcela Basteri, la que desde el inicio de la serie aparece como la única protectora de Luis miguel en su infancia.

- En el año 1987 aparece Luis Rey (Óscar Jaenada) confesando que su esposa se fue con su expareja y no los quiere volver a ver.

LAS REDES SE DESAHOGAN

