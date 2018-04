Reclaman justicia para Sebastián, el adolescente asesinado en Mazatlán - Periódico Noroeste

Reclaman justicia para Sebastián, el adolescente asesinado en Mazatlán

Protestan familiares y amigos a las afueras de Palacio Municipal, para que el crimen no quede impune; bloquean calle

Fernanda González

Familiares, amigos y compañeros de escuela de Sebastián, de 13 años, asesinado hace dos semanas, realizaron este medio día una protesta para exigir justicia y que el crimen no quede impune.

"Ahorita no me he detenido a pensar si me siento vulnerable, si me siento con coraje o amenazada, lo único que tengo es un dolor muy grande, que nadie me lo va a reparar", dijo Claudia Quezada, mamá de Sebastián.

La protesta se realizó a las afueras de Palacio Municipal.

Las pancartas le dieron voz de reclamo a esta manifestación silenciosa.

"Era un niño, le faltó toda la vida por vivir", comentó una compañera de la secundaria Miguel Hidalgo.

Ante la falta de respuestas, los manifestates bloquearon la Calle 21 de Marzo, en el Centro, para llamar la atención de las autoridades.

Ésta es la segunda manifestación desde que Sebastián fue asesinado, el 26 de marzo.

El ataque a Sebastián ocurrió la noche del 26 de marzo, cuando regresaba de practicar box, a unos metros de la Avenida Gabriel Leyva.