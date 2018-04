Reconoce Club Muralla trayectoria de Jorge 'Roque' Peraza en el beisbol - Periódico Noroeste

Beisbol

Reconoce Club Muralla trayectoria de Jorge 'Roque' Peraza en el beisbol

El Club Deportivo Muralla alberga la ceremonia de inauguración de la Liga de Beisbol Interclubes Super Máster 2018

Carlos Robles

MAZATLÁN._ Vistiendo de manteles largos, el Club Deportivo Muralla albergó la ceremonia de inauguración de la Liga de Beisbol Interclubes Super Máster 2018, donde se le homenajeó a Jorge “Roque” Peraza.

En una tarde que desbordó alegría de principio a fin, el pelotero de 78 años de edad recibió un merecido reconocimiento por su trayectoria dentro del rey de los deportes.

“Estoy sumamente contento, imagínate, a estos 78 años de edad y todavía jugando, me siento agradecido tanto por mis compañeros por este homenaje, así como con Dios por permitirme seguir jugando con ellos”, dijo Peraza.

El reconocimiento lo recibió Peraza acompañado por familiares, de las manos del presidente de la Liga Interclubes Super Máster, Luis Bernardino Chavarín.

“Estuvo muy bonito el homenaje, cuando me dijeron que me lo darían me sentí muy feliz. El beisbol es mi pasión y si volviera a nacer, volviera a empezar a jugarlo”, comentó.

Durante la ceremonia inaugural estuvieron presentes los cuatro equipos representantes de los clubes Muralla y Polluelos, para realizar el tradicional desfile dentro del diamante.

Chavarín tomó la palabra para dar la bienvenida a los peloteros, seguido por Enrique Rivas, representante del Comité de Permanencia del Club Muralla, quien realizó la declaratoria inaugural.

Antonio Osuna, representante del presidente del Club Deportivo Muralla, Manuel Belis, hizo la toma de protesta.

El homenajeado realizó el lanzamiento de la primera bola, haciendo equipo con sus hermanos, Vidal Peraza (cátcher), Lázaro Peraza (bateador) y Alejandro Peraza (ampáyer), cada uno de ellos provenientes de la sindicatura de Escamillas.

PREMIACIÓN TEMPORADA PASADA

Pítcher campeón: Norberto Vargas (13-1)

Pítcher invicto: Carlos Osuna (11-0)

Equipo Subcampeón: Salón de Eventos Diana Rojo (Club Polluelos)

Equipo Campeón: Muralla Azul (Club Muralla)