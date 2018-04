Recuerda Gilberto Ceceña al 'último de los mohicanos' - Periódico Noroeste

ADIÓS A HERBERTO SINAGAWA

Recuerda Gilberto Ceceña al 'último de los mohicanos'

La obra más imporante de Herberto Sinagawa es el legado de decencia, de dignidad, de honradez, menciona el caricaturista de Noroeste

José Abraham Sanz

Para quienes coincidieron con Herberto Sinagawa Montoya en los principios del diario Noroeste, no tienen duda del aporte que éste le dio a toda una generación de periodistas.

El colaborador de Noroeste, Gilberto Ceceña Ceceña, no titubea en recordar, al que llamó "último de los mohicanos" o de los últimos grandes maestros junto con don Adrián García Cortés, el legado de decencia y dignidad que deja su partida.

"La obra más imporante de él es el legado de decencia, de dignidad, de honradez", expresó Ceceña ayer en su oficina.

"Fue un hombre muy honesto, muy honrado", señaló.

Para ejemplificar lo que señala, recuerda, hay muchas anécdotas.

"Una de ellas que recuerdo, que me han platicado, es que cuando él trabajaba en el Sol de Sinaloa, estaba en la área de redacción, en una ocasión por una falla técnica dejó de funcionar el Télex, era un aparato con el que se recibían las noticias nacionales e internacionales, pues estuvieron cuatro o cinco día prácticamente parados, y él sin hacer nada, porque en su área era una herramienta esencial", manifestó.

"Pues él no quería cobrar su salario; pero ¿cómo?, y respondió, 'es que no trabajé', pero no fue tu responsabilidad, 'pero yo no puedo cobrar algo que no me gané'... ese era Herberto", recuerda.

Ceceña recordó además que fue una persona con necesidades económicas, pero aún así se rehusaba a cobrar lo que él consideraba no merecía.

"Esa anécdota lo retrata; Herberto en todos los puestos siempre dio un ejemplo también de integridad profesional, a pesar de que no fue un hombre que emergió de la academia, sino de la práctica", menciona.

Para abonar a su recuerdo, el caricaturista de Noroeste recordó que durante sus visitas a Herberto en los últimos años, pudo conocer que pese a sufrir la enfermedad que le quitó la vida, él tenía planes a largo plazo.

"Tenía una novela en ciernes, una novela que estuvo avanzando de forma muy lenta, debido a la enfermedad, creo que dejó manuscritos por ahí, espero que se puedan rescatar, porque es un obra inédita de Herberto, pero él tenía enfermedad en los hombros, con una posible muerte en el corto plazo, y tener planes de largo plazo, nos habla también de un espíritu que se rebela, un espíritu que dice 'es que esto no termina aquí'", agregó.

El colaborador de Noroeste recalcó que de alguna manera, Culiacán y sus instituciones fallaron al intelectual, al cronista.

"Nunca pensamos en ese momento (de su muerte), y tan no pensamos en ese momento, porque quedamos en deuda con él, no solamente porque las instituciones no cumplieron con su deber y lo digo claramente aquí, como un reclamo, con un deber económico, porque él necesitaba ayuda y desafortunadamente aún cuando se le solicitó a varias instituciones el apoyo, no lo creyeron conveniente y no lo hubo, salvo una excepción", recordó.

"Los últimos 10 años él estuvo batallando con la enfermedad y estuvo batallando financieramente, cuando este tipo de personajes de la ciudad institucionalmente deben ser ayudados, no pueden ser deslindados, soslayados, o arrumbados, como si fueran algo que tenemos que ocultar... la sociedad está en deuda, y ahora lo sentimos, porque de repente ya no está", lamenta.