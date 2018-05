Recuérdale cuánto lo amas - Noroeste

Recuérdale cuánto lo amas

Inmortalicen su amor con esa frase especial para ser grabada en sus anillos de boda

Noroeste / Redacción

Los anillos de boda son el símbolo de la unión entre los novios, simboliza la fuerza y la belleza de su compromiso, es el objeto con más significado e historia de la ceremonia matrimonial.

Antiguamente los egipcios solían dar argollas de oro, que significaban la intención del compromiso entre la pareja, la cual era colocada en el dedo anular de la mano izquierda, porque se creía ahí se encontraba la vena amortis, que se dirige directo al corazón.

Años más tarde los cristianos comenzaron a dar argollas como significado de amor mutuo, grabando en las alianzas el símbolo de la fe, siendo hasta ahora toda una tradición grabar los nombres de los novios en los anillos.

Actualmente se usa grabar el nombre de los novios o la fecha de la boda, pero seguramente tienen alguna frase significativa para los dos, o algo que represente algún momento especial, que describa el significado de su amor.

IDEAS

Aquí se comparten algunas de las frases más hermosas para grabar en sus anillos de matrimonio:

Amor eterno

Caminando juntos

Eres mi luna y mis estrellas

El amor de mi vida eres tú

Envejecer a tu lado

Hoy, mañana y siempre

Mi corazón es tuyo

Mi mundo eres tú

Juntos hasta el fin

Te amo

¿Te han gustado?

Si son unos novios que quieren salirse de lo convencional una buena opción es que el mensaje grabado esté en otro idioma, como el francés o el italiano que son puro romanticismo, ¿por qué no usarlos para jurarse amor eterno? No pueden olvidar el inglés, tan incorporado en nuestro día a día.

Francés

Je t’aime - Te amo

Amour éternel - Amor eterno

Mon amour, ma vie - Mi amor, mi vida

Je t’aime plus que tout - Te amo más que a nada

Pour toujours - Para siempre

Merci pour ton amour - Gracias por tu amor

Avec toi je suis moi - Contigo, soy yo

Tu es ma force -Eres mi fuerza

À toi, pour toujours - Contigo, para siempre

Nous ne formons qu’un - Formamos una única persona

Italiano

L’amore vince su tutto - El amor lo puede todo

Amore per sempre - Amor para siempre

Niente ci separerà - Nada nos separará

Amami per sempre -Quiéreme para siempre

Dai significato alla mia vita - Dale significado a mi vida

Il mio cuore ti appartiene - Mi corazón te pertenece

Inglés

We Are One - Somos uno

Endless Love - Amor sin fin

Our love now, continues forever - Nuestro amor será para siempre

You are the reason - Eres mi razón

You are the one -Eres el elegido/a

My Heart, My Life - Mi corazón, mi vida

Eternity Together - Eternamente juntos

By Your Side - A tu lado