Regina Hernández Sanz sueña con las olimpiadas - Periódico Noroeste

Día del Niño

Regina Hernández Sanz sueña con las olimpiadas

La gimnasta de 12 años ama la disciplina que practica, que se ha convertido en su estilo de vida

Ernesto Gutiérrez

Culiacán.-Con 12 años, Regina Hernández Sanz ha adoptado la gimnasia como algo más que un deporte y la ha convertido en un estilo de vida, en su mayor pasión y en la fuente de sus sueños.

La tapatía de nacimiento, pero culichi por adopción sueña con un día llegar a estar en unos Juegos Olímpicos y convertirse en una gran maestra de gimnasia, y es que desde que conoció este deporte, a los 5 años, se enamoró de él.

"Mi mamá me llevó a una competencia de mi prima y me gustó cómo se daban las marometas y le dije que me metiera", recordó Regina, quien tiene prácticamente toda su vida viviendo en la capital sinaloense y la mitad de ella practicando esta actividad.

La comida preferida de Regina es el sushi, le gusta visitar las plazas, ir al cine, pasear con su familia y amigos, escuchar música, jugar con sus primos y sus amigas, pasar tiempo en la piscina y dibujar, sin embargo, no se puede despegar de la gimnasia.

"Es una niña tranquila que no puede estar viendo la tele como una niña normal, siempre está parada de cabeza, inquieta y, como toda la gente que la conoce dice, 'echando sus marometas y sus piruetas'”, la describió su madre, Mirna Leticia Hernández de Sanz.

Pese a su corta edad, ha conseguido campeonatos estatales, regionales y copas, está viviendo su tercera clasificación nacional y el próximo 2 de junio se disputará su primera Olimpiada y Nacional Juvenil, algo que ha disfrutado en sus seis años como gimnasta.

“Me gusta mucho el poder participar en las competencias porque pongo a prueba mis habilidades. Lo que más me gusta son las barras (asimétricas) porque ahí te puedes colgar sobre ellas”, comentó.

Regina entrena arduamente cuatro horas diarias y seis días de la semana con el objetivo de alcanzar su sueño: coronarse campeona en la Olimpiada Nacional, ir a unos Juegos Olímpicos como su máxima ídolo, la estadounidense Simone Biles, y convertirse en maestra de esta disciplina.

“Mi meta en la gimnasia es llegar a ganar en un nacional, clasificar a Olimpiada Nacional y llegar hasta los Juegos Olímpicos; de grande quiero ser maestra de gimnasia”, aseguró Hernández Sanz.

Sus destacadas actuaciones han logrado llamar la atención de chicos y grandes, por lo que su mamá, Mirna Hernández, se considera la fan número 1 de Regina.

“Es muy bonito, es un gran orgullo, es un reconocimiento por el esfuerzo de ella, de su maestra, del equipo y también uno como mamá. Además que es una gran niña y muy buena estudiante”, aseguró.

Mirna Hernández vive con gran pasión las actuaciones de su hija, incluso aseguró que durante la primera competencia se puso tan nerviosa que terminó por vomitar.

“A veces una se pone más nerviosa que ella, es muy bonito porque sobre todo has vivido desde chiquita este proceso”.

“En su primera competencia, me acuerdo, me puse muy mala hasta se me revolvió y vomité, ahora ya es estar tranquila, transmitirle esa seguridad, pero la verdad te emocionas tanto que se te olvida todo y lo único que estás haciendo es estar al pendiente y cuidándolas”.

Lo más difícil para la pequeña Regina es dominar los nuevos elementos, algo que le lleva un mes o más dependiendo de la dificultad de este, algo que se vuelve todavía más complicado ante la falta de apoyo e infraestructura deportiva.

“Estamos en este gimnasio que está muy bien, pero para poder sacar nuevos elementos necesitamos un fosa, que ya la están construyendo, y más aparatos”, comentó Hernández Sanz.

“La gimnasia es un deporte caro porque hay que salir a competir para poder darse cuenta de la realidad de cómo se encuentran las niñas ubicadas y rankearse, pero buscamos la manera de cómo conseguir apoyo de manera independiente”, señaló su mamá.

“Las instalaciones en los gimnasios no son lo suficientemente buenas, ni adecuadas, siempre hace falta algo más porque ahorita hay mucha niña que está entrenando gimnasia y a veces de tantas niñas no se dan abasto con los aparatos”.

Pero además del sacrificio económico y a la hora de entrenar las gimnastas tiene que cuidar la alimentación, el descanso y cada detalle para llegar en óptimas condiciones a las competencias.

“Muy esclavizado el aspecto general, pero también de muchas satisfacciones a pesar de cómo se había estado trabajando anteriormente”, dijo la señora.

Pese a todos estos sacrificios, la pequeña es feliz practicando la gimnasia y trabaja duro para conseguir los sueños, por lo que su mamá aseguró que seguirá apoyándola en todo momento.

“Yo la apoyo a ella porque le encanta y si a ella le gusta la gimnasia aquí está su mamá para apoyarla con la ayuda y de la mano de mi familia, de amistades, conocidos y de todos los que nos han brindando la mano para seguir adelante en esto porque no es fácil”, finalizó.

Nombre: Regina Hernández Sanz

Lugar de nacimiento: Guadalajara, Jalisco

Fecha de nacimiento: 17 de enero del 2006

Ídolo: Simone Biles