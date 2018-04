Registra aeropuerto de Mazatlán fuerte afluencia de paseantes - Periódico Noroeste

SEMANA SANTA

Registra aeropuerto de Mazatlán fuerte afluencia de paseantes

Turistas de la Ciudad de México, Estados Unidos, Tijuana y Veracruz arriban a puerto a disfrutar

Félix Rodríguez

El Aeropuerto Internacional de Mazatlán “Rafael Buelna” registró durante la mañana y tarde del Viernes Santo una fuerte afluencia de turistas que arribaron al puerto para descansar durante la Semana Santa.

Mientras familiares y amigos esperaban a sus vacacionistas, a la terminal aérea llegaron Yolanda, Vania y Angélica, procedentes de la ciudad de Veracruz para disfrutar una semana en el puerto.

Yolanda mencionó que para ella no es la primera vez que visita Mazatlán, sin embargo, sí es el “debut” de sus amigas en el puerto. “Venimos a descansar, llegaremos a casa de unos familiares; yo vengo seguido porque me gusta mucho, además de que aquí está parte de familia”, expresó.

También entre los viajantes estaban Háger Gómez y León Morgado, procedentes de la Ciudad de México, quienes si bien llegaron al puerto en plan de trabajo, se darán la oportunidad de disfrutar de sus atractivos.

“Venimos a hacer la cobertura de la Copa Cosplay Pacífico, de parte de El Vórtex (un portal dedicado a esta moda). Esta es la tercera vez, y siempre vengo en plan de trabajo, pero es mitad trabajo y mitad placer. Lo que me gusta es el clima y las playas, todo está muy padre; yo estoy enamorado del puerto, es una de mis playas favoritas, no es que conozca muchas, pero me encanta venir a Mazatlán”, refirió.

Su compañero de viaje y de trabajo dijo que es la primera vez que se visita Mazatlán, y aunque es por cuestión laboral, no le tuvieron que rogar para este viaje.

“No es como si les costara mucho convencerme, verdad; soy originario de Veracruz, ya conocía el mar, pero espero disfrutar mucho del clima y de la gastronomía de Mazatlán”, expresó León.

Otro de los vacaciones fue Alejandro, quien llegó al puerto acompañado de su esposa y su hija desde la Ciudad de México. Dijo que no recuerda cuántas veces ha venido, pero siempre que tiene oportunidad de viajar con su familia procura hacerlo a puerto, porque les gusta mucho.

“Nos encanta Mazatlán, siempre que se puede nos venimos yo, mi esposa y mi hija. Aquí nos quedaremos en casa de unos compadres, que ya somos familia, entonces... esperamos pasarlo bien, como siempre”, expresó.

En el transcurso de la mañana y la tarde, también se observó a decenas de turistas extranjeros que llegaron al puerto.