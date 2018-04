Reina el silencio donde vivía Jesús en Mazatlán - Periódico Noroeste

MAZATLÁN

Reina el silencio donde vivía Jesús en Mazatlán

Poco se dice de lo que se vivía en el hogar del menor de 8 años, asesinado ayer en el Fraccionamiento Santa Teresa

Fernanda González

Un silencio profundo impera en la calle Santa Judith, en el Fraccionamiento Santa Teresa. Sólo hay gente susurrando, con desconcierto en los rostros.

Un niño juega con su perrito nuevo.

Ahí, en una casa color rojo, hay un pliego de cinta amarilla y gotas de sangre sobre la banqueta. El niño lo sabe, sabe que Jesús, de 8 años de edad, su vecinito, fue apuñalado por su papá quitándole la vida.

“Lo mataron”, expresó, sin conocer el verdadero significado de esa palabra.

Jesús estaba en su casa en el momento en que sus papás discutían. No estaba en la escuela porque estudiaba 2 “A” en el turno vespertino.

Este martes ya no irá a la escuela, ni asistirá al festival del Día del Niño, para el que ya se preparaban.

Los vecinos no saben nada sobre lo ocurrido, o no quieren decir nada. Para ellos, era una pareja de casados normal.

“Yo los veía como una pareja normal, quizá allá adentro se comportaban diferente, pero parecían una pareja normal. Salían con los niños, iban a la tienda, andaban juntos”, dijo un vecino que los “conoce” desde hace más de una década.

“Yo cuando iba, a veces los veía pelear”, comentó el pequeño que era amigo de los hermanos afectados.

Su hermano de 10 años no estaba en casa, él los encontró tirados, y salió a la calle a pedir auxilio, bañado con la sangre de su hermano y sus padres, relataron los vecinos.

“El niño (de 10 años) salió todo lleno de sangre, pidiendo ayuda, no sabía ni qué hacer, pero tenía un comportamiento fuera de sí, como que no asimilaba el hecho, y como una hora después empezó a reaccionar de que ya no iba a estar su hermano”, comentó.

“Es muy lamentable, muy triste, porque somos vecinos, nadie esperamos que tengamos a un lado a alguien con esas reacciones”, añadió al referirce a la presunta responsabilidad en el caso del papás de los niños.

Los vecinos comentaron que el papá sufría esquizofrenia.

“El señor tenía problemas psicológicos, pero no se le notaba tanto... esquizofrenia o algo así”, dijo uno de los vecinos del lugar.

En la reja de la Escuela Primaria Nueva Creación Santa Teresa, a una cuadra de donde vivía Jesús, se colocó una hoja de papel que decía “2 ‘A’ no tiene clases”.

Jesús hubiera tenido la tarde libre para jugar con su hermano y sus amigos.

Las maestras tampoco dicen nada, sólo que era un niño de apariencia normal, como todos, que va a la escuela y ya.

“Nosotros desconocemos el caso, ellos eran unos niños normales que venían a la escuela y es todo”, manifestó una de las docentes.

El reporte de los hechos dice que la pareja de casados tenía un par de días discutiendo, y que el hombre atacó con un cuchillo a su propio hijo hasta matarlo, después atentó contra su esposa, y al final quiso suicidarse, pero no lo logró.

Tanto la mamá como el papá fueron trasladados al Hospital General, mientras que el menor de 10 años fue llevado con su abuela.

Exhorta DIF a denunciar casos de violencia intrafamiliar

Luego de que un niño de 8 años de edad resultara asesinado ayer por una presunta riña entre sus padres, en el Fraccionamiento Santa Teresa, la presidenta del Sistema DIF Municipal, Leticia Velarde de Bouciéguez, llamó a los vecinos a denunciar casos de violencia intrafamiliar para prevenir tragedias.

El asesinato del menor se reportó ante autoridades en el Fraccionamiento Santa Teresa.

Los vecinos aseguraron que la pareja llevaba discutiendo desde hace un par de días. Nadie dijo nada para prevenir el incidente.

Velarde de Bouciéguez hizo un llamado a la población para que se denuncie la violencia en el hogar.

“Que denuncien inmediatamente, que denuncien si escuchan una riña familiar, que si saben de algún niño, niña o adolescente que es agredido constantemente, que tengan mucho cuidado hasta en dejarlos solos porque también ese es otro problema”.

Se dijo en el caso del niño que fue un menor de 10 años, quien encontró a su hermano asesinado y a sus padres tirados en el piso. Él pidió ayuda.

La presidenta municipal del Sistema DIF explicó que intervendrá la Procuraduría de Niños, Niñas y Adolescentes en el caso.

“Ellos intervienen inmediatamente, van con las personas, los visitan y si tienen familia, ponen en resguardo a los niños, mientras los padres toman terapia”, dijo.