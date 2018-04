Reitera Aleks Syntek estar a favor de la 'buena música' - Periódico Noroeste

TRAS PRESENTACIÓN

Reitera Aleks Syntek estar a favor de la 'buena música'

Aleks Syntek y Natalia Lafourcade se presentaron ante más de 20 mil personas la noche de este viernes en el estacionamiento del Centro de Usos Múltiples de Los Mochis

Carlos Bojórquez

LOS MOCHIS._ Durante su presentación en Los Mochis, como parte del Festival de Primavera 2018, Aleks Syntek insistió en que está a favor de la "buena música", retomando la polémica tras sus críticas al reggaetón.

"Me llena de orgullo y alegría que haya ese lugar para la buena música, para la música que aporta y que nos vuelve mejores personas, más inteligentes", declaró el cantante al referirse sobre el éxito de Natalia Lafourcade con su doble disco "Musas", un homenaje al folclor latinoamericano.

"Nada más quisiera reiterar que yo no estoy en contra de ningún género musical ni de ningún artista, sino estoy a favor del respeto a la mujer y a proteger a los niños, y no llenarlos con contenido no apto para ellos", agregó.

Syntek aprovechó para promocionar su reciente álbum "Trasatlántico", en el cual hace un homenaje a la música ochentera española que lo influenció en su adolescencia, con el cual recibió Disco de Oro esta semana, hecho por el que se dijo "sorprendido", pues reconoció que "estamos en una época un poco difícil para la venta de discos físicos".

Al respecto, indicó que está por estrenarse en Spotify el sencillo "Insomnio", una canción original incluida en este disco, y el 15 de junio cerrará el Tour Trasatlántico en el Auditorio Nacional junto a Orquesta Mondragón, La Unión, Nacha Pop, Toreros Muertos, entre otros.

Cerca de cumplir 30 años de carrera, Aleks Syntek indicó que aún tiene muchos proyectos "en manos".

"Yo creo que la mejor canción siempre está por venir, y el mejor proyecto siempre es el siguiente, entonces, traigo muchos proyectos interesantes en manos para este año y espero sorprenderlos", expresó.

Hará una pausa Natalia Lafourcade

La cantante Natalia Lafourcade anunció que se tomará un descanso en su carrera después de concluir el Tour Musas.

"Estoy disfrutando este momento de conciertos que ya prácticamente de aquí a mediados de junio, estaré cerrando en el Teatro Metropolitan de la Ciudad de México, y me voy a retirar un ratito", comentó tras su presentación en Los Mochis como parte del Festival de Primavera 2018.

La artista, que participó en la reciente entrega de los Premios Oscar con la canción "Recuérdame", dijo que no tiene planes de grabar disco, sino de "irse a casita y darse un espacio".

Asimismo, manifestó su satisfacción por la buena aceptación que ha tenido su doble álbum "Musas", que hace un homenaje al folclor latinoamericano, y que nació como necesidad personal de acercarse a la música que ama y a los compositores que admira.

"Me encanta ver cómo las nuevas generaciones nos piden los boleros, y nos piden toda esta música viejita que uno pensaría que hoy en día sería muy difícil traerla", externó.