Reitera López Obrador que Vicente Fox ya no tendrá su pensión mensual de $5 millones - Periódico Noroeste

ELECCIONES 2018

Reitera López Obrador que Vicente Fox ya no tendrá su pensión mensual de $5 millones

En un evento en Nuevo Laredo, aseguró que tomará esa medida, aunque el ex Presidente lo llame 'Lopitos' y 'loquito'

Sinembargo.MX

05/04/2018 | 12:55 AM

MÉXICO._ Andrés Manuel López Obrador, candidato de la alianza “Juntos haremos historia”, refrendo hoy por la mañana en su mitin en Nuevo Laredo, Tamaulipas, que quitará las pensiones millonarias a los ex Presidentes del país, y le envió un mensaje directo al ex Presidente de la República Vicente Fox Quesada.

“Aunque me diga ‘lopitos’ y ‘loquito’, que diga lo que quiera, pero el cambio de Gobierno, y esto no es venganza, es justicia. Ya no le vamos a dar los 5 millones de pesos mensuales de pensión”, dijo el candidato.

El resto del contenido es exclusivo para usuarios registrados de Noroeste Acceso Registro Utiliza tu red social favorita Mediante correo y una contraseña Entrar Espere.. Utiliza tu red social favorita Ingresa los siguientes datos Registrar Espere.. Al registrarte estás aceptando los términos y condiciones de servicio

1